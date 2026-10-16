García Ruminot defiende decisión de no conmemorar el estallido social: “No corresponde”

Según el ministro de la Segpres, para los chilenos el estallido social significó un retroceso por lo que descarta que ocurra de nuevo.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, abordó la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de no realizar ningún acto para conmemorar un nuevo aniversario del estallido social, ocurrido el 18 de octubre de 2019.

En conversación con CNN Chile, el secretario de Estado aseveró que “entiendo que no se va a realizar ningún acto porque además, yo siento que no corresponde. Esa es mi opinión”.

“Lo que yo creo, es que el país se dio cuenta que el estallido social, en lugar de haber significado un avance o un progreso, significó un retroceso“, añadió.

En esa misma línea, García Ruminot dejó en claro que el Gobierno condena la violencia extrema y los hechos ocurridos durante el estallido social, al igual que la mayoría de los chilenos.

Aún así, el ministro de la Segpres descarta que vuelva a ocurrir una situación similar en el futuro. “Yo confío en que no. Creo que la madurez del pueblo chileno (que además quedó manifiestamente demostrada cuando frente a un texto constitucional un 62% concurrió a rechazarlo) demuestra claramente que la ciudadanía no quiere este tipo de manifestaciones o acciones, al revés, lo que quiere es progreso, bienestar y desarrollo”, expresó el secretario de Estado.