Kast y nuevo aniversario del estallido social: “Los invito a que miremos al futuro”

Ad portas de un nuevo aniversario del estallido social, en el oficialismo comenzaron a surgir peticiones para que el Presidente José Antonio Kast encabece un acto oficial o conceda indultos a los uniformados condenados durante ese periodo.

Cuando el mandatario fue abordado por la prensa este jueves en La Moneda, se le consultó si organizaría un acto oficial relacionado al estallido social, tal como piden sectores del oficialismo y el Partido Nacional Libertario, que integra el espectro ideológico de los partidos de Gobierno, pero no se inscribe dentro de la alianza. “Nosotros tenemos que tener una mirada de futuro”, instó Kast.

“Lo que estamos haciendo es reconstruir nuestro país. El 18 de octubre fue un momento complejo, de mucha violencia y esperamos que eso no se vuelva a repetir nunca más. Así que invitar a todos a que miremos al futuro. Tenemos todo por delante”, insistió.

Al Presidente se le consultó si es que concedería indultos en esa fecha. Sin embargo, no ahondó en el asunto y se retiró del lugar. En marzo de 2025, cuando iniciaba la campaña presidencial, Kast se comprometió a indultar a los carabineros que “están siendo perseguidos o condenados por temas del estallido”. Tras ser electo, manifestó que cada solicitud de indulto se estudiaría en su mérito y “caso a caso”.