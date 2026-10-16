Macaya pidió mayor esfuerzo a Mas para dejar atrás las “paupérrimas cifras de empleo”

“Se acabaron los tiempos de echarle la culpa que esto es del gobierno anterior”, aseguró el senador gremialista.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El senador de la UDI Javier Macaya le pidió este viernes al biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Minería, Daniel Mas, que realice un mayor esfuerzo para mejorar las cifras del empleo en el país.

El legislador gremialista abordó el tema durante su participación en el seminario Esto es O’Higgins, construyendo puentes desde las regiones, enfocado en descentralizar el debate público.

“Estamos evidentemente en un sentimiento de permanente autoflagelación, de culparnos unos a otros, prender la tele y tiene la culpa la derecha o tiene la culpa la izquierda” o el gobierno anterior, manifestó el parlamentario.

“Evidentemente, ese es un juego de harta suma cero, muy alimentado por el odio de las redes sociales, por las campañas de funa, de cancelación” añadió.

La solicitud de Macaya al biministro Mas por el empleo

En la oportunidad, el senador Macaya abordó la alta tasa de desempleo que muestra el país y se dirigió directamente al biministro Daniel Mas.

“Ministro Mas, está muy desafiante, a usted le toca la micro con una mirada también de cómo somos capaces de poner de relieve las cosas que puedan darle un valor agregado a nuestro país y salir de estas paupérrimas cifras de empleo que tenemos“, indicó el parlamentario por la Región de O’Higgins.

“Ha costado, son siete meses ya de gobierno, se acabaron los tiempos de echarle la culpa que esto es del gobierno anterior“, recalcó a continuación.