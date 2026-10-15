Biministro Mas atribuye caída del Fondo E a “decisiones del Gobierno anterior”

El secretario de Estado sostuvo que al inicio de la actual administración corrigieron algunas de las medidas. “Si no, el efecto podría haber sido mucho peor”, dijo.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, atribuyó las millonarias pérdidas del Fondo E de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a “decisiones del Gobierno anterior”.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, la rentabilidad del fondo cayó un 10,4% entre enero y septiembre de 2026. Este tramo se considera el más conservador del sistema e incluye mayoritariamente a afiliados de entre 30 y 45 años. Un 10% de ellos corresponden a personas de 60 años, que están próximas a jubilarse.

Esta caída se explicaría en que las AFP utilizaron derivados financieros y estrategias de renta fija, apostando a que las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos bajaría. Sin embargo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron y alteraron las condiciones bajo las cuales se valoraban estos contratos. A este contexto se sumaron las presiones inflacionarias internacionales vinculadas a la guerra en Irán, según los antecedentes publicados por Bloomberg.

El resultado fue un deterioro significativo en la valorización de las posiciones. En aproximadamente un año, pasaron de registrar ganancias por US$1.400 millones a acumular pérdidas por US$7.700 millones.

Al respecto, el biministro Mas confirmó a la salida del comité económico: “Estamos monitoreándolo como Gobierno”. Asimismo, relacionó la situación con “decisiones que se tomaron en el Gobierno anterior y que se corrigieron al inicio de este Gobierno, o si no el efecto podría haber sido mucho peor”.

“No vemos un riesgo económico mayor que el que ha dado a conocer hasta el momento”, cerró Mas.