“Hay que hacer un esfuerzo mayor”: senadora Paulina Núñez calificó de insuficiente el plan Chile Despega

“Si hay una emergencia en Chile es el desempleo”, dijo la presidenta del Senado, quien llamó a “soltar un poco la billetera”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), calificó de insuficientes las medidas para combatir el desempleo incorporadas en el plan Chile Despega, que presentó el Ejecutivo.

La parlamentaria se refirió al tema en la entrevista que le concedió a Canal 13, donde abordó el aumento al 64% en la desaprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast, según la última encuesta de Criteria.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre junio-agosto el desempleo en el país alcanzó un 9,6%.

Para Paulina Núñez el plan Chile Despega es insuficiente

Al referirse al plan Chile Despega para combatir el desempleo, la senadora Paulina Núñez manifestó que “creo que no es suficiente“.

La presidenta del Senado recalcó que “si hay una emergencia en Chile es el desempleo. Si no nos hacemos cargo desde las distintas aristas y con las distintas herramientas del alto desempleo, esto va a seguir creciendo”

“Hay que hacer un esfuerzo mayor, pero no en mediano y largo plazo, porque creo que eso se está haciendo (…) Se requiere algo mayor, y eso, guste o no guste, es poder soltar un poco la billetera para paliar estos meses que esperemos den resultado“, argumentó.

“No creemos en los bonos, pero cuando tú tienes una emergencia, tienes que echarle mano a cuestiones excepcionales, mientras refuerzas con mucha fuerza (en el Congreso), cueste lo que cueste, en aquello que crees profundamente”, añadió.

En esa línea, planteó que el Gobierno debe entregar esta semana “respuestas concretas en materia de empleo, que todos entenderán van más allá del plan Chile Despega”.