Gobierno cierra la puerta a nuevo retiro de fondos previsionales que estudia el PDG: “Es una muy mala idea”

La colectividad pidió a técnicos que evalúen la opción de que los cesantes puedan acceder a sus ahorros previsionales.

El Partido de la Gente (PDG) se encuentra estudiando la opción de impulsar un nuevo retiro de fondos previsionales al que puedan acceder quienes están desempleados.

Así lo confirmó el jefe de bancada del PDG Juan Marcelo Valenzuela. Si bien aclaró que no han anunciado medidas al respecto, sí están evaluando la viabilidad de esta opción. “Lo que nosotros le hemos pedido a nuestros técnicos es que evalúe cuánta gente está en esa condición de cesantía sobre seis meses y que haga el cruce de datos respecto de cuál es la disponibilidad de saldos que ellos tienen en sus ahorros previsionales”, aclaró el diputado en conversación con T13.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau (IND), no vio con buenos ojos la opción. “La historia nos ha enseñado de que los retiros previsionales no fueron una buena política”, dijo ayer. También llamó a “tener discusión sobre las políticas que efectivamente tienen un efecto en la generación de empleo”.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (IND), también se mostró en contra de la idea esta jornada. “Es una mala idea. Ya están comprobados los efectos que tuvo en el mercado de capitales. Muy negativos. Le impidió a un montón de familias poder acceder a créditos hipotecarios, subió el costo del crédito, el riesgo del país. No, la verdad es que es una muy mala idea”, afirmó en una entrevista concedida a radio infinita.

“Prefiero que nos enfoquemos en otro tipo de medidas, que nos reunamos y pensemos en algunas medidas que podríamos tener a mano y son mucho menos costosas que las que están proponiendo”, instó.