FOTOS – Marcha por el 18-O registra incidentes y obliga a cerrar cuatro estaciones de Metro

La movilización avanza por la Alameda hacia el poniente, mientras Carabineros intenta dispersar a los manifestantes.

La marcha por el 18-O, séptimo aniversario del estallido social, registra enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros en el centro de Santiago, mientras que Metro de Santiago mantiene restricciones en cuatro estaciones de la red y personal policial utiliza elementos de dispersión para contener los incidentes.

La movilización comenzó al mediodía de este domingo 18 de octubre en Plaza Baquedano y avanza por la Alameda hacia el poniente, en dirección al Palacio de La Moneda, en una jornada en que la autoridad regional no había autorizado manifestaciones.

Marcha por el 18-O obliga a cerrar cuatro estaciones de Metro

Debido a los incidentes en el exterior, Metro de Santiago suspendió el acceso y la detención de trenes en las estaciones Santa Lucía y Universidad Católica, mientras que en Universidad de Chile se mantienen cerrados los accesos, aunque continúa habilitada la combinación con la Línea 3.

En Baquedano, en tanto, se encuentran suspendidos los ingresos correspondientes a la Línea 1, pero sigue disponible el trasbordo hacia la Línea 5.

Por su parte, Carabineros mantiene interrumpido el tránsito en la Alameda, a la altura de Santa Lucía, mientras los manifestantes buscan avanzar hacia el Palacio de La Moneda. En el lugar, efectivos de Control de Orden Público utilizan elementos de dispersión, entre ellos el carro lanzaaguas, para contener los incidentes.

Cabe recordar que, de acuerdo con los antecedentes disponibles, la autoridad regional no había autorizado manifestaciones para esta jornada.

Agencia Uno.

Agencia Uno.

Agencia Uno.

Agencia Uno.