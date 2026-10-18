“Nunca quise hacer daño”: Rojas Vade reconoce engaño que marcó su paso por la Convención

El exconvencional abordó su falso diagnóstico de cáncer en el documental Paria, previsto para 2027, y reconoció que mintió para apoyar la causa social.

El exconvencional constituyente, Rodrigo Rojas Vade reconoció que llegó a la Convención Constitucional mediante engaños, tras fingir que padecía cáncer, y atribuyó su desplome público a una supuesta “conspiración de la élite”.

Sus declaraciones forman parte del documental Paria, dirigido por Sebastián Millán y cuyo estreno está previsto para 2027, según consignó La Tercera.

La figura de Rojas Vade alcanzó notoriedad durante el estallido social de 2019, cuando participaba en manifestaciones con mensajes relacionados con su supuesto diagnóstico oncológico y las dificultades para costear tratamientos médicos. Su popularidad lo llevó a integrar la Convención Constitucional, pero en 2021 se confirmó que no padecía cáncer, situación que derivó en su salida del órgano constituyente.

En el registro audiovisual, el exconvencional reconoció el engaño y sostuvo que sus acciones respondieron a una intención de contribuir al movimiento social. “Fueron malas decisiones, fue un error. Nunca quise hacer daño, solo quería ayudar a la causa”.

Sin embargo, rechazó que su caso fuera determinante en el fracaso de la propuesta constitucional y cuestionó el trabajo de sus antiguos compañeros, afirmando que “la convención se mató a ella misma”. Además, calificó el texto elaborado como “extremadamente progresista”.

Tras abandonar la vida pública, Rojas Vade pasó varios años alejado de la exposición mediática y, según los antecedentes difundidos, trabajó como conductor de aplicación. Su nombre volvió a la actualidad en marzo de 2026, cuando fue encontrado maniatado, golpeado y con cortes en el cuerpo. Aunque inicialmente se investigó la posible participación de terceros, el episodio terminó siendo calificado como un autoatentado, hipótesis que él ha negado.

En el documental, el exconstituyente también se refirió a la imagen que existe de él tras el escándalo y afirmó que “mucha gente piensa que soy un psicópata. No, no soy un psicópata. Si hubiese sido psicópata hubiese terminado siendo el presidente de Chile. Un psicópata no tiene empatía“. Asimismo, sostuvo que recibió muestras de empatía de algunas figuras políticas, aunque estas también lo criticaban públicamente, una situación que aseguró comprender.

De esta manera, Rojas Vade admitió su responsabilidad en la mentira que marcó su trayectoria política, pero mantiene que su caída respondió a factores externos y descarta que su caso explique el rechazo ciudadano a la propuesta constitucional. Sus declaraciones vuelven a poner en discusión uno de los episodios más controvertidos del proceso constituyente iniciado tras el estallido social.