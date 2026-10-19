Alvarado despeja si el Gobierno exigirá a las AFP compensar pérdidas del Fondo E

El vocero y titular de Interior situó sus expectativas en las sesiones especiales que llevará a cabo el Congreso con los representantes de las administradoras.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), se refirió este lunes a las millonarias pérdidas del Fondo E y a las alternativas que han surgido desde el mundo político para compensar a los afiliados.

La caída del Fondo E de las AFP fue de 10,4% entre enero y septiembre de este año. Entre las causas de este desplome, se encuentra la fallida estrategia de las administradoras de utilizar derivados financieros para invertir en renta fija ligada a la tasa de interés de Estados Unidos. Sin embargo, hubo un alza de las tasas y aumentó con ello la volatilidad del fondo, considerado como el más conservador. Las pérdidas se estiman en USD 7.700 millones.

Ante esta situación, ya hay afiliados que ingresaron recursos de protección contra las AFP. En el Congreso, diputados de oposición buscan crear una comisión investigadora e impulsar un proyecto de ley que compense a los afiliados. Parlamentarios de signo oficialista, en tanto, ya solicitaron sesiones especiales para que representantes de las AFP expliquen lo sucedido.

Desde el Palacio de La Moneda, Alvarado recalcó que “para el Gobierno el ahorro de los chilenos es sumamente importante, y más aún cuando se trata de ahorros para sus pensiones” y que la actual administración advirtió, a través de la Superintendencia de Pensiones a las administradoras “para que redujeran su exposición al riesgo en estas materias”. El biministro también sostuvo que esta advertencia “facilitó de que esas posiciones de riesgo se abandonaran por parte de la AFP y las pérdidas se redujeran”.

“El Congreso ha tomado la definición de llevar adelante sesiones especiales, en donde se van a invitar a los actores que están relacionados con este punto y espero que ahí aparezcan las razones, las motivaciones y las responsabilidades”, añadió.

Requerido sobre si el Ejecutivo instruirá compensaciones para los afiliados, Alvarado reiteró las advertencias que ya hicieron a las administradoras y aclaró: “Si en el transcurso de los próximos días nos damos cuenta de que existen responsabilidades por no cumplimiento de normas específicas, obviamente que evaluaremos cómo enfrentar esta situación, porque, repito, con el ahorro de los chilenos no se juega, y hay que protegerlos y hay que cuidarlos”.