Kast endurece discurso contra parlamentarios de oposición por seguridad: “Háganse cargo”

El mandatario llamó a aprobar la Agenda de Seguridad y pidió que “no cobren cuentas políticas con cargo al dolor de los chilenos”.

El presidente José Antonio Kast emplazó a parlamentarios de oposición a aprobar los proyectos de seguridad que ha presentado el Gobierno. De lo contrario, los invitó a hacerse “cargo” en caso de que ocurra lo contrario.

Desde la Región de Atacama, en la inauguración de la Expo Forede 2026, el mandatario endureció el tono contra quienes “voten en contra de la seguridad”.

Por lo mismo, les pidió que se “hagan cargo, así como tienen que hacerse cargo aquellos que votaron en contra de poder ampliar el plazo para retener a migrantes ilegales”.

Sobre esto último, indicó que “es imposible hacer el trabajo si hay solo cinco días para ir a buscar, retener y enviar al extranjero a inmigrantes irregulares que le hacen daño a nuestra patria, como los cinco que el domingo estuvieron destruyendo Chile“.

Kast le pidió a la oposición “a que no cobren cuentas políticas con cargo al dolor de los chilenos. No pasen facturas políticas por hacerle un daño al Gobierno”.

“Si queremos mejorar la seguridad, voten por mayor seguridad en Chile, libremente. Pero después, háganse responsables, porque es muy fácil acusar a un gobierno y decirle haga la pega, pero necesitamos las herramientas, la defensa y las leyes para nuestros carabineros”, insistió.