Senador Longton pide a Kast llamar al orden a los ministros: “No pueden tener autonomía para decir lo que quieran”

El parlamentario oficialista se refirió a la decisión del Ejecutivo de dar mayor autonomía a los miembros del Gabinete para entregar su postura sobre diversos temas.

El senador Andrés Longton (RN) instó al presidente José Antonio Kast a llamar al orden a los ministros sectoriales, para así evitar nuevos flancos para el Gobierno.

El parlamentario oficialista, en entrevista con La Tercera, se refirió a la decisión del Ejecutivo de dar mayor autonomía a los miembros del Gabinete para entregar su postura sobre diversos temas.

Esta situación ha hecho que se generen descoordinaciones, mayoritariamente protagonizadas por el ministro de Defensa, Fernando Barros, en temáticas como los aranceles impuestos por Estados Unidos o los choques con Cancillería por Argentina.

Ante esto, el senador Longton precisó que “la coordinación y en la vinculación política entre los ministros con los parlamentarios hay un espacio de mejora indudablemente”.

“Me parece que esa coordinación, y donde la cabeza y el jefe político es el ministro (Claudio) Alvarado, tiene que tener una bajada coherente y no autónoma desde el punto de vista del discurso y cómo se transmite esto y que cada ministro tenga claro cuál es su espacio de acción dentro de su ministerio”, argumentó.

En esta línea, Andrés Longton planteó que “el presidente primero, a través del jefe político, tiene que dar las señales lo suficientemente contundentes con sus ministros para señalarle que nadie puede pasar por arriba del ministro Alvarado, porque si no los problemas va a seguir canalizándolos el presidente Kast, y cuando todo termina en el escritorio del presidente Kast eso es un problema, porque lo expones más de la cuenta. Si ese es un diseño me parece que hay que afinarlo”.

Es por esto que el legislador de Renovación Nacional instó a La Moneda a que los ministros “no pueden tener autonomía para decir lo que quieran, porque pasas a llevar a otros ministerios, pasas a llevar a otras carteras y puedes generar conflictos que no estén bien orquestados, porque si tu quieres generar un conflicto planificado está bien, pero cuando generas conflictos en otras carteras y eso no está planificado o no está coordinado respecto a cómo proceder termina desviando la agenda”.