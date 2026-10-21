La nueva voz de Kast: el debut de Arenas en medio de las dudas que persisten del diseño comunicacional de La Moneda

El exdiputado asumió como subsecretario de la Segegob y vocero en el tercer esquema comunicacional del Presidente en siete meses. Sin rango de ministro y bajo la tutela de Claudio Alvarado, Arenas respondió desde su primera vocería por las rebajas de condena a delitos sexuales y se refirió al rol de Boric. En el oficialismo persisten las dudas sobre si el diseño alcanzará.

Este miércoles, La Moneda estrenó su tercer modelo de vocerías en siete meses con el exdiputado —y ex militante UDI— Gonzalo Arenas como piedra angular al asumir la subsecretaría de la Segegob y la vocería de Gobierno.

Arenas llega tras la renuncia del subsecretario José Francisco Lagos. Antes, con la salida de la ministra vocera Mara Sedini, la vocería había quedado en manos de Alvarado, quien compartió la tarea con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Ahora, la apuesta de La Moneda es darle protagonismo a la Segegob a través de su subsecretaría, en un rediseño que fue trabajado por Alvarado y el director de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela.

Abogado y doctor en Historia, Arenas fue diputado entre 2006 y 2014, período en que coincidió con el hoy Presidente José Antonio Kast en la Cámara. En su currículum también figura su paso por el Segundo Piso de asesores del presidente durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Desde junio de 2024 se desempeñó decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, cargo que dejó formalmente este lunes para convertirse en la nueva voz de Kast.

Arenas, sin embargo, no viene a tomar el control total de las comunicaciones del Gobierno. Alvarado seguiría siendo la voz institucional del Ejecutivo, mientras que Arenas asumiría la vocería de contingencia.

El plan contempla vocerías recurrentes a lo largo de la semana, intervenciones sectoriales para apoyar a los ministros y un balance periódico de los hitos del Gobierno.

El nuevo diseño no deja de llamar la atención en el oficialismo. Si bien Arenas entra en calidad de vocero, no tiene el rango de ministro y seguirá bajo el tutelaje de Alvarado, aunque con mayor libertad que Sedini y más autoridad que Lagos.

En La Moneda aclaran que Arenas participará en el comité político y tendrá vocerías recurrentes de todos los temas, dejando atrás el modelo en que cada ministro se hacía cargo de la vocería de su cartera. Por lo mismo, en el oficialismo llama la atención que no haya sido nombrado de inmediato como ministro. Eso sí, fuentes de Gobierno no descartan que, ante un eventual ajuste ministerial de mayor envergadura, pueda asumir oficialmente en ese cargo si se consolida en el rol.

El desafío del nuevo vocero: cerrar el flanco comunicacional

El telón de fondo es exigente. En el oficialismo identifican al aspecto comunicacional como el principal déficit político del Gobierno que hoy atraviesa su momento más bajo en aprobación desde que Kast asumió la Presidencia en marzo de este año.

En ese contexto, Arenas realizó cerca de las 13:00 horas de este miércoles su primera vocería en La Moneda.

El tema que marcó su estreno es de los más sensibles para el Gobierno: la rebaja de condena a 56 condenados por delitos sexuales durante la actual administración, 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación. Arenas no se complicó: calificó la información de “malintencionada”, aclaró que el Ministerio de Justicia se apegó al procedimiento que establece la ley y descartó que exista una voluntad del Ejecutivo de perdonar a los condenados.

En el apartado más político, Arenas también abordó el rol del expresidente Gabriel Boric, quien ha sido crítico de la gestión del Gobierno. Sostuvo que, con la experiencia de gobierno que acumulan, los expresidentes deberían aportar hablando con las autoridades en La Moneda y “dando soluciones más que simplemente críticas”, en lugar de actuar “como si fuera un parlamentario”.

Pese al debut, que fue evaluado como “positivo” y “sólido” en los círculos del oficialismo, las dudas sobre el diseño comunicacional persisten en el oficialismo.

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), valoró el ajuste en entrevista con EL DÍNAMO, pero advirtió que no bastará si el vocero no tiene voz en las grandes decisiones.

“Más allá de si es ministro o no, si no participa en las decisiones, el problema va a persistir. Me parece muy importante que el vocero esté presente participando en las decisiones para poder hacer una buena vocería. Ahora, es una decisión del presidente de la República la forma, sea ministro o sea el subsecretario. Sí creo que el ministro Alvarado tiene clarísimo que esta vez tiene que apoyar muy bien al vocero del Gobierno”, comentó la legisladora.

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), respaldó el nombramiento el lunes en Tolerancia Cero, de CNN Chile, calificando la elección de Arenas de “excelente”. Reiteró, eso sí, que habría preferido un ministro vocero exclusivo.

Consultado por si queda satisfecho con el nuevo diseño comunicacional, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, sostuvo que “nosotros le damos el beneficio de la duda. Quiero ser bien transparente en esto. Nosotros desde Renovación Nacional creemos que hay un desafío mayúsculo”.