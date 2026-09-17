La Moneda descarta volver a diseño tradicional de vocero de Gobierno: “El presidente tomó una decisión”

Máximo Pavez salió al paso de las voces del oficialismo que cuestionan que el cargo de Segegob sea para el biministro Alvarado.

AGENCIA UNO

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, salió al paso de los llamados del oficialismo para que el Ejecutivo vuelva al diseño tradicional del Gabinete con un ministro vocero de Gobierno, cargo que en la actualidad es realizado por el biministro Claudio Alvarado.

El diseño comunicacional del Gobierno ha estado constantemente en entredicho tras la salida de Mara Sedini, lo que quedó al descubierto ante las descoordinaciones vistas entre el equipo de ministros de José Antonio Kast.

Ante estos cuestionamientos, el subsecretario Pavez expresó que “el presidente tomó una decisión en mayo. Esa decisión no ha cambiado, es el Ministerio del Interior el coordinador político del gobierno”.

“El ministerio, a través de su ministro, que ejerce la jefatura de gabinete y tal cual como lo hemos señalado largamente, eso también incluye las comunicaciones de gobierno”, puntualizó Máximo Pavez.

El subsecretario del Interior planteó que “a juicio del Ejecutivo las comunicaciones se ejecutan, se ejecutan de manera constante y lo más relevante es que la voz del presidente de la República sea expresada de manera través de las autoridades que él ha determinado”.

Voces destacadas del oficialismo, como el diputado Diego Schalper (RN) han dejado ver la necesidad de cambiar el modelo de comunicaciones desarrollado por Palacio tras la salida de Mara Sedini, lo que ha repercutido en las labores del titular de Interior, Claudio Alvarado.

Por su parte, Paulina Núñez (RN), presidenta del Senado, expresó a EmolTV que “el punto no está en si hay un vocero o no hay un vocero. El punto está en que el Gobierno se tiene que ordenar con una única voz”.