Boric elude discusión presidencial y lanza dardo al Gobierno: “Andar echándole la culpa a otro no construye nada”

El expresidente también advirtió que “hoy día en Chile hay muchas personas preocupadas, pasando angustias, no llegando a fin de mes, con diferentes dificultades”.

El expresidente Gabriel Boric se hizo parte de la reunión entre Michelle Bachelet y los partidos de oposición que se celebró esta mañana en la Fundación Horizonte Ciudadano, en Ñuñoa.

A la salida del encuentro, Boric reveló que “lo principal que se conversó hoy día es cómo los partidos del progresismo que tienen una tradición de estar siempre junto a la gente, hoy día vuelven a conectar con la mayoría de la gente”.

También hizo una lectura de la situación país. “Hoy día en Chile hay muchas personas preocupadas, pasando angustias, no llegando a fin de mes, con diferentes dificultades, pero también con sueños, con esperanzas, con ganas de seguir surgiendo. Entonces no basta con hablar solamente entre nosotros mismos. Tenemos que salir a hablar con la gente en las calles”, dijo.

Boric aborda candidaturas en la izquierda y descarta estar pensando en una

Al exmandatario también se le consultó por una de las discusiones que se instaló en la oposición, luego de que Bachelet deslizara estar dispuesta a emprender una nueva carrera a La Moneda.

“Hoy día no hablamos nada de candidaturas, creo que no tendría sentido y en eso la presidenta y yo estamos de acuerdo”, despejó. En ese sentido, aclaró: “No estoy pensando en ninguna candidatura, no es mi rol”.

“Nosotros perdimos y perdimos por harto la última elección. Y no fue hace tanto tiempo. Esto no se trata de candidatura, pensar en lo que va a pasar en 3 años y medio más, creo que no tiene sentido hoy dí”, sostuvo.

Los dardos al actual Gobierno

Por otra parte, Boric cuestionó que la actual administración atribuya responsabilidades a sus antecesores sobre los problemas en el país. “Cuando la gente escucha a un gobierno que lleva ya siete meses gobernando, echarle la culpa de todo al gobierno anterior, creo que saca sus propias conclusiones y está cansada de que se le eche la culpa al empedrado y que no se haga en cargo de sus propias responsabilidades”, aseveró.

“Lo primero que yo le transmití a los ministros cuando en el 2022 comenzamos a gobernar, (es que) uno es el responsable de que la calidad de vida de los chilenos y chilenas mejore”, advirtió. “Andar echándole la culpa a otro no construye nada, no soluciona nada y evade las responsabilidades y erosiona la confianza”, criticó.

El expresidente también adelantó que junto a Bachelet organizarán otro encuentro en noviembre. “Con la presidenta tenemos mucha confianza, vamos a seguir trabajando juntos, vamos a seguir discutiendo de política, de la vida, yo aprendiendo también de su experiencia en tantas dimensiones”, destacó.