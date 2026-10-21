Escándalo por Fondo E, crítica a Boric y rebajas de condenas: así fue la primera vocería de Gonzalo Arenas

Cerca de las 13:00 horas de este miércoles, Gonzalo Arenas protagonizó su primera vocería en La Moneda donde respondió las diversas consultas de los medios presentes.

En dicha instancia abordó diversos temas como el sumario a las AFP por la caída del Fondo E, la rebaja de las condenas a abusadores y violadores, y también repasó el rol que está teniendo el expresidente Gabriel Boric, quien ha sido crítico con la gestión del Gobierno en diversas intervenciones.

Con respecto a esto último sostuvo que “a mí me gusta mucho la historia política y sobre todo la historia política del siglo XIX en Chile con nuestras tradiciones republicanas y siempre la autoridad presidencial ha sido una autoridad que trata de ponerse por sobre el bien y el mal, por sobre los intereses de partidos y ser el gran guardián del bien común. Así fue pensada la figura del presidente de la República en Chile, y la figura del expresidente no debería ser menos”.

En ese sentido, afirmó que “con la experiencia de gobierno que acumulan debería tener quizás un trato más diferente con sus sucesores en el sentido de si tiene algo que aportar, que por supuesto puede ser muy valioso por toda su experiencia de gobierno, se hace ojalá hablando con las autoridades que corresponden en el Palacio de la Moneda, dando soluciones más que simplemente críticas como si fuera un parlamentario o alguien que está en un proceso de campaña política”.

Fondo E

En su vocería, Gonzalo Arenas también se refirió al escándalo por las millonarias pérdidas en el Fondo E por parte de las AFP. Ahí dejó en claro que para el Gobierno “es un tema sumamente grave que se hayan desperdiciado esa cantidad de recursos, para nosotros las pensiones de todos los chilenos son de la mayor importancia”.

“Se están activando todos los mecanismos de nuestra institucionalidad. El Congreso va a iniciar una investigación, las autoridades administrativas también van a investigar y para nosotros, como le digo, vamos a tener una prioridad importante en ver las consecuencias de esta pérdida de los fondos previsionales, sobre todo el E”, agregó.

El subsecretario dejó en claro que “para el Gobierno esto no es indiferente, esto es de la máxima gravedad. Vamos acompañar todas las investigaciones que se requieran y esas investigaciones nos darán los resultados y las herramientas a aplicar”.

Rebajas a condenas por delitos sexuales

También tuvo espacio para las críticas surgidas durante esta jornada en la que se dio a conocer las 56 rebajas a las condenas de quienes cometieron delitos sexuales. El vocero acusó que era una noticia “malintencionada” y que “el Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursar esas solicitudes”.

Arenas aseveró que da para interpretar que “supone una cierta voluntad o intención del Ejecutivo de perdonar a algunos delincuentes que hayan cometido abusos sexuales”, lo que descartó de plano. Además explicó que se trata de un procedimiento legal y que no es una decisión arbitraria.

“Si las personas cumplen los criterios establecidos en la ley y son aprobadas y la decisión se toma por parte de las comisiones de rebajas de penas, el Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursar esas solicitudes”, recalcó.

Junto con eso, afirmó que “aquí no estamos hablando de algo que sí nos gusta o no nos gusta, sino que estamos hablando de algo que ya está establecido en la ley. Es un derecho y no somos un gobierno arbitrario”.