Daniel Mas hace guiño a propuesta de Parisi de aplazar alza de cotizaciones: “Es una idea que hay que analizar”

El líder del PDG planteó que el alza de las cotizaciones, con cargo al empleador, se materialice cuando el desempleo llegue hasta el 7%.

AGENCIA UNO

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, se refirió a la propuesta realizada por Franco Parisi, líder del PDG, de pedir aplazar el alza de cotizaciones para los trabajadores, hasta que el desempleo baje al 7%.

En entrevista con Emol TV, el secretario de Estado expresó que “yo creo que es bueno que el problema del empleo se convierta en un problema país, que más allá de las locaciones políticas, nos pongamos todos a luchar contra el desempleo”.

Ante la propuesta de Parisi, Mas celebró: “Bienvenidas las propuestas, bienvenida a pensar fuera de la caja”, agregando que “es una idea que hay que analizar en su mérito y en eso estamos”.

Esta iniciativa presentada por el ex candidato presidencial del PDG se sumó a su llamado a concretar el enésimo retiro de fondos de pensiones, pero esta vez solo para personas que lleven nueve o más meses desempleados y con un límite de dos sueldos mínimos (poco más de un millón de pesos).

Parisi además aprovechó de culpar al gobierno de Gabriel Boric por las inversiones realizadas por las administradoras de fondos de pensiones que terminaron con una pérdida de USD 7.700 millones.

“La modificación que permitió que las AFP pudieran invertir y especular en instrumentos derivados se mandató durante el periodo del presidente Boric. Sabemos dónde tienen que estar puestas las culpas”, precisó Franco Parisi.