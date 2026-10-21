“Ha sido un honor servir a Chile”: el mensaje de José Francisco Lagos tras su salida de la Segegob

El ahora exsubsecretario dejó atrás siete meses de trabajo en el Gobierno de José Antonio Kast.

José Francisco Lagos dejó atrás siete meses de trabajo en la Secretaría General de Gobierno, luego de que este miércoles se concretara su salida.

Su cargo será ocupado por el exdiputado Gonzalo Arenas (UDI), quien se suma a la cartera como parte del reediseño en el que trabajó el biministro Claudio Alvarado junto al director de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela.

Esto, a raíz de las críticas que han surgido desde que las vocerías se las dividieron entre Alvarado y Máximo Pavez. De esta manera, el objetivo de Arenas será tener “mayor capacidad de interlocución política y de coordinación con las distintas autoridades“.

Durante la mañana, una vez que se concretó su salida, el ahora exsubsecretario Lagos se valió de su cuenta en X para dejar un mensaje tras lo que fue su paso por el Gobierno de José Antonio Kast.

“Ha sido un honor servir a Chile como subsecretario General de Gobierno bajo el liderazgo del presidente Kast, a quien agradezco profundamente su confianza”, indicó José Francisco Lagos.

Pese a su salida de la administración, dejó en claro que “mantengo firme mi compromiso y seguiré colaborando con la visión de futuro que encabeza el presidente Kast”.