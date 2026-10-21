Kast insta al Congreso a avanzar en agenda de seguridad y recrimina: “Nos amarran las manos”

Desde el Encuentro Nacional del Agro, el Presidente José Antonio Kast pidió un voto de confianza al Congreso e instó a los parlamentarios a “no hacer exigencias” si es que antes no muestran voluntad para avanzar en la agenda de seguridad.
“Si ustedes nos dan ese voto de confianza, el próximo año va a ser extraordinario. ¿Estamos hoy día complicados por la cesantía? Sí, pero ustedes van a ver cómo se empiezan a mover las grúas, cómo empiezan a funcionar los frigoríficos, cómo empiezan a moverse la logística y el transporte”, comprometió.
Asimismo, el mandatario reafirmó el llamado que hizo ayer a los parlamentarios para avanzar en la agenda de seguridad. “Ayer llamó la atención que levantara un poco la voz. Pero, ¿cómo no voy a levantar la voz si todos queremos más seguridad? Y en eso no hay ideología posible”, sostuvo Kast para luego instar a acelerar la tramitación de la Ley Nain Retamal 2.0., que extiende la legítima defensa privilegiada de los funcionarios policiales de franco.
“Tenemos que explicarle una y otra vez a los parlamentarios que no pueden hacer exigencias si no tenemos las herramientas suficientes para perseguir al narcotráfico, al crimen organizado y ponerlos donde corresponde, que es en la cárcel (…) Nos piden lo imposible. Nos dicen ‘ustedes prometen seguridad’ y nos amarran las manos porque no nos dan la posibilidad de modificar una ley que es fundamental. Tenemos que tener esa posibilidad. Y lo dije ayer, no nos pueden pasar a nosotros una factura política con cargo a nuestros ciudadanos”, aseveró.