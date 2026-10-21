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Política

Kast insta al Congreso a avanzar en agenda de seguridad y recrimina: “Nos amarran las manos”

“Tenemos que explicarle una y otra vez a los parlamentarios que no pueden hacer exigencias si no tenemos las herramientas suficientes para perseguir al narcotráfico”, criticó.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

Desde el Encuentro Nacional del Agro, el Presidente José Antonio Kast pidió un voto de confianza al Congreso e instó a los parlamentarios a “no hacer exigencias” si es que antes no muestran voluntad para avanzar en la agenda de seguridad.

“Si ustedes nos dan ese voto de confianza, el próximo año va a ser extraordinario. ¿Estamos hoy día complicados por la cesantía? Sí, pero ustedes van a ver cómo se empiezan a mover las grúas, cómo empiezan a funcionar los frigoríficos, cómo empiezan a moverse la logística y el transporte”, comprometió.

Asimismo, el mandatario reafirmó el llamado que hizo ayer a los parlamentarios para avanzar en la agenda de seguridad. “Ayer llamó la atención que levantara un poco la voz. Pero, ¿cómo no voy a levantar la voz si todos queremos más seguridad? Y en eso no hay ideología posible”, sostuvo Kast para luego instar a acelerar la tramitación de la Ley Nain Retamal 2.0., que extiende la legítima defensa privilegiada de los funcionarios policiales de franco.

“Tenemos que explicarle una y otra vez a los parlamentarios que no pueden hacer exigencias si no tenemos las herramientas suficientes para perseguir al narcotráfico, al crimen organizado y ponerlos donde corresponde, que es en la cárcel (…) Nos piden lo imposible. Nos dicen ‘ustedes prometen seguridad’ y nos amarran las manos porque no nos dan la posibilidad de modificar una ley que es fundamental. Tenemos que tener esa posibilidad. Y lo dije ayer, no nos pueden pasar a nosotros una factura política con cargo a nuestros ciudadanos”, aseveró.

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