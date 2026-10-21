La defensa de Quiroz a los recortes en el Presupuesto 2027: “Nada funciona si no ponemos las cuentas públicas en orden”

El titular de Hacienda aseguró que lo que están haciendo “no es ajustar el gasto ni, como se ha titulado, los recortes. Estamos moderando el gasto”.

En su discurso en el Encuentro Nacional del Agro (Enagro 2026), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió los recortes realizados en el Presupuesto 2027.

Usando como ejemplo lo ocurrido con el programa Yo Elijo Mi PC, que generó incluso críticas desde el oficialismo, el secretario de Estado indicó que “nada funciona si no ponemos las cuentas públicas en orden“.

En esa misma línea sostuvo que “ese es un tema que es poco comprendido, sobre todo en estos días. Camino por el Congreso y me paran en los pasillos: Ministro, este programa, este programa. Hay cientos de programas, hay 700 programas“.

Quiroz recalcó que ellos “no siempre tienen las mejores evaluaciones y lo que estamos haciendo en este presupuesto no es ajustar el gasto ni, como se ha titulado, los recortes. Estamos moderando el gasto“.

“Cuando el gasto se descontrola, se descontrola también el orden social y las funciones básicas que tiene que cumplir el sector público. Y eso es lo que estamos ordenando hoy”, destacó.

Quiroz aseveró que los recortes “no siempre es comprendido” y que “este programa es muy bueno, me dicen, y yo digo: Mira, no conozco ningún programa que diga en este programa nos robamos la plata. Este programa no existe, todos tienen bonitos nombres, pero créanme que la Dirección de Presupuestos, mandatada por el propio Congreso, lleva años de años haciendo evaluaciones y hoy día estamos poniendo las evaluaciones sobre la mesa y ordenando las finanzas públicas”.

El titular de Hacienda aseguró que cuando asumieron en marzo el gasto público estaba “fuera de control”, pero actualmente “hoy día está dentro de control, hemos vuelto a ordenar las cuentas y eso nos permite mirar con mucha más tranquilidad el futuro“.