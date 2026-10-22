Matthei vuelve a la carga contra el Gobierno: dardos hacia Quiroz e indignación por rebaja de penas a abusadores

Sobre la gestión de Quiroz, Matthei afirmó que “no lo tendría ahí”. Por otro lado, arremetió contra el Ejecutivo por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales.

La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial, Evelyn Matthei, criticó la decisión de Gobierno de aplicar rebajas de condena a 56 personas condenadas por delitos sexuales y también cuestionó el manejo económico que ha tenido la administración.

En diálogo con Radio ADN, Matthei aseveró que se debió intentar impedir que este tipo de condenados accediera a una reducción de pena.

“Aunque hubiese uno, y en general no solamente contra menores, cualquier delito de violación y de abuso es algo absolutamente inaceptable. Yo, por lo menos, hubiese hecho todo lo posible, recurrir a cuanto organismo hay, para no firmar. No firmo“, comenzó diciendo.

Sobre el argumento del Gobierno respecto a que la decisión responde a la doctrina establecida por la Corte Suprema, la excandidata apuntó a la responsabilidad política de la autoridad.

“Esto debió haber previsto que iba a ser un bombazo desde el punto de vista de la opinión pública. Yo, por lo menos, no hubiese firmado, pero ni por nada. Y si se iban de recurso de amparo, que lo hicieran”, asseveró,

Matthei arremete contra el Gobierno por rebaja de penas a abusadores sexuales

Siguiendo en esa línea, cuestionó que “no está claro si es obligación de ellos firmar o no. Si es obligación, claramente en el pasado alguien no firmó, porque se fueron de amparo. Hay recursos de amparo anteriores. Por lo tanto, ya había precedente de que tú podías no aceptar”.

A lo que añadió: “El legislador había demostrado su voluntad de que no fuesen objeto de rebajas de pena personas que habían cometido este tipo de delito”.

Bajo este contexto, Matthei manifestó que ante cualquier duda jurídica, el Ejecutivo podría haber impulsado una modificación legal para excluir a sentenciados por delitos sexuales de este tipo de beneficios.

“Si había alguna duda, ¿por qué no fueron con una ley súper rápida al Congreso y dijeron: Miren, se excluyen de estos beneficios tanto los que cometieron delitos sexuales antes de la ley como después de la ley? Eso probablemente hubiese sido aprobado en una semana”, planteó la exalcaldesa.

Respecto a los efectos que podría tener esta controversia, Matthei aseguró que que espera “que esto tenga un efecto legislativo, en que se deje claro que todos los delitos sexuales que se excluyeron estén efectivamente excluidos. Y lo segundo es que también se tiene que clarificar si, cumpliendo con todos los requisitos, el Ejecutivo está obligado o no está obligado a firmar”.

“A mi juicio, no está obligado a conceder la rebaja de pena, pero creo que la ley salió mala. No es clara. Y cuando no es clara, yo hubiese usado todos los argumentos para no firmar y no conceder este tipo de rebaja de pena”, sentenció.

Las críticas por manejo económico del Gobierno

Por otro lado, la exaspirante a La Moneda criticó duramente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al referirse al escenario económico y el alza en el precio de los combustibles.

Al ser consultada sobre si Quiroz debería continuar en el cargo, la militante de la UDI respondió categóricamente: “Yo no lo tendría ahí de ninguna manera”.

En cuanto al nuevo incremento de los combustibles, Matthei afirmó que el Gobierno tuvo tiempo para anticiparse a las dificultades y cuestionó las señales que ha entregado La Moneda sobre la ausencia de recursos.

“¿De verdad tú crees que te van a creer que no hay plata?“, planteó, luego de criticar gastos, nombramiento de embajadores políticos y la eliminación de las contribuciones, medida que cifró en US$220 millones anuales.

“Las señales son muy importantes, porque tú le estás diciendo a los chilenos, ¿sabes qué más? Usted lo va a pasar mal, pero nosotros también. Y nosotros nos vamos a bajar nuestras remuneraciones, y la cantidad de gente (en el Estado), y vamos a ir reduciendo….,pero nada de eso ha sucedido. Al contrario”, sentenció.