PC desiste de interpelación a Rabat y pide sesión especial tras rebajas de pena a condenados por delitos sexuales

Si bien la opción de interpelar al ministro de Justicia continúa siendo evaluada por la tienda, de momento la ofensiva se concretará mediante una sesión en la Cámara.

El Partido Comunista (PC) desistió momentáneamente de interpelar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat (IND), y optó por pedir una sesión especial en la Cámara de Diputados, para que el secretario de Estado explique las 56 condenas que el Ejecutivo ordenó rebajar a quienes cometieron delitos sexuales contra menores de edad.

El subjefe del comité PC e independientes, el diputado Marcos Barraza, había adelantado el miércoles esta posibilidad. “El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable. Es el Presidente de la República el que debe dar explicaciones y justificar una medida tan lesiva, dañina y aversiva contra la dignidad de los niños y las niñas. En consecuencia, estamos estudiando una interpelación al ministro de Justicia, que es la cartera responsable de estas rebajas de pena”, sostuvo.

Pese a que la vía para pedir explicaciones a Rabat será una sesión especial, la interpelación continúa sobre la mesa, según reportó radio Biobío, si es que las respuestas del ministro no contribuyen a aclarar la situación.

La controversia radica en que la norma sobre rebaja de condenas fue modificada en 2022 para excluir del beneficio a condenados por delitos sexuales contra niños, pero desde el Ministerio de Justicia apuntan a su eventual retroactividad.

“A partir del año 2022 se modificó la ley y se prohíben beneficios a quienes cometen esos delitos. Con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, se rechazaban también esas solicitudes y la excelentísima Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio, incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos”, explicó el ministro.