El sondeo de Descifra identificó que el alza de los combustibles y el poder del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, son los principales motivos de la evaluación negativa.

El 77% de los encuestados considera que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha tenido un desempeño peor de lo que esperaba, según una encuesta de Descifra, alianza estratégica entre Copesa y Artool.

La medición, realizada a siete meses del cambio de mando, evidenció una brecha de 58 puntos porcentuales respecto de las expectativas iniciales, ya que en marzo, un 55% anticipaba una buena administración, mientras que un 42% esperaba una gestión negativa y un 3% no sabía o no respondió. En contraste, solo un 19% señaló que el Ejecutivo ha tenido resultados mejores de lo previsto.

Encuesta revela decepción con Kast: 77% cree que su gobierno ha sido peor de lo esperado

Entre quienes evaluaron negativamente la gestión, el principal motivo fue el traspaso del alza de los combustibles a los consumidores, mencionado por un 51%. Le siguió el poder otorgado al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con un 46%, mientras que un 42% apuntó a la falta de resultados en el combate al crimen organizado y el narcotráfico.

Asimismo, un 36% cuestionó la falta de experiencia en la administración del Estado, un 30% mencionó la defensa de la soberanía y los intereses de Chile, y un 29% señaló la ausencia de avances en la reducción del desempleo.

Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra, sostuvo que los resultados reflejan una fuerte decepción entre quienes inicialmente confiaban en el mandatario. “La altísima decepción que indica la encuesta (77%) muestra que una porción significativa de esos esperanzados están hoy decepcionados. Es una foto muy negativa a siete meses de iniciado el Gobierno. Una dura prueba para ese “voto de confianza” que pidió el Presidente en Enagro”, señaló.

Por otro lado, entre quienes consideran que el gobierno ha sido mejor de lo esperado, el principal atributo fue el respaldo institucional a Carabineros, mencionado por un 65%.

La encuesta también mostró una diferencia entre quienes aprueban y desaprueban la gestión presidencial: un 30% declaró aprobar al gobierno, frente a un 70% que lo desaprueba. Entre los primeros, un 97% esperaba una buena administración al inicio del mandato; sin embargo, un 24% considera que el desempeño ha sido peor de lo previsto. En el grupo que desaprueba a Kast, un 98% evaluó la gestión como peor de lo esperado, y las principales razones fueron el poder otorgado a Quiroz (55%) y el alza de los combustibles (53%).