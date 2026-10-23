Apelando al gobierno anterior: Arenas defiende a Rabat por rebaja de penas a violadores de niños

Consultado por la postura del presidente José Antonio Kast respecto a los beneficios cursados por el Ministerio de Justicia, Arenas planteó que “está convencido de que en este procedimiento se respetó la Constitución”.

AGENCIA UNO

Gonzalo Arenas, vocero de Gobierno, se refirió a la polémica generada tras conocerse que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, concedió por vía administrativa la rebaja de condena a 56 violadores y abusadores de niños.

El vocero hizo hincapié en la decisión de Rabat de suspender temporalmente la tramitación de los decretos para la entrega del beneficio a este tipo de condenados, no así para los violadores de DDHH que también recibieron este privilegio, aseverando que “suponer que el Gobierno tiene alguna intencionalidad de favorecer a delincuentes que han cometido este tipo de delitos es una manipulación política de un tema humano muy grave”.

“Por supuesto que el Gobierno no está contento con los decretos que rebajan las penas, el Gobierno ha prometido mano dura contra la delincuencia y ha prometido protección a los menores y por lo tanto es un tema que para nosotros es fundamental y es doloroso. Ahora, aunque no nos guste este tipo de decretos, somos un Gobierno que cumple la ley, que cumple la Constitución”, se defendió Gonzalo Arenas.

El vocero apuntó que “estos beneficios fueron establecidos en la ley 19.856 del año 2003 durante un gobierno de la Concertación, y el ministro de Justicia no puede sino aplicar la ley. Estamos convencidos que aquí se respetó la Constitución y se respetó la ley”.

En esta línea, el vocero Arenas comparó el actuar de Fernando Rabat, que entregó las rebajas de penas por vía administrativa, con el ex ministro Jaime Gajardo – de la administración Boric, quien rechazó todas las solicitudes de violadores de niños y solo las cursó por orden expresa de la Corte Suprema.

“El resultado es exactamente el mismo en el gobierno de presidente Gabriel Boric y en este gobierno. Por lo tanto, en ambos casos se cumplió con la ley, se cumplió con la normativa establecida, no se cometieron arbitrariedades”, aseveró.

Consultado por la postura del presidente José Antonio Kast respecto a los beneficios entregados por el Ministerio de Justicia, Arenas planteó que “está convencido de que en este procedimiento se respetó la Constitución, se respetó la ley y que también está muy consciente que tenemos un problema grave en materia legislativa que esto nos permite tener un espacio para solucionarlo en forma definitiva”.

“Por supuesto que el presidente no está contento con estas rebajas de penas, pero no solamente está preocupado sino que también ocupado y por eso encargó al ministro Rabat dar solución definitiva a este tipo de casos”, agregó.

Junto con ello, Gonzalo Arenas dejó en claro que “el ministro Rabat cuenta con toda la confianza del presidente de la República, la confianza que le da que un ministro ha cumplido con la ley, ha cumplido con la Constitución, pero además es proactivo para ver los problemas que ha generado políticamente esta actitud y por lo tanto va a ser parte también de la solución”.