Mirosevic envió recado por agenda de seguridad: “No es necesario que el Gobierno me pautee”

El senador Vlado Mirosevic (PL) envió un recado al Gobierno de José Antonio Kast respecto a la tramitación de la agenda de seguridad, luego de asumir la presidencia de la Comisión de Constitución tras la salida de Pedro Araya (PPD).

El parlamentario, según informó BioBioChile, aseguró que se reunirá con todos los integrantes de la instancia, por lo que le pidió al Ejecutivo no recurrir a las urgencias puesto que recién asumió este rol.

“Esa reforma en específico, ya discutiremos si es que se pone en tabla o no, que estoy comparando con otras prioridades. No es necesario que el Gobierno me pautee, porque yo tengo claro que la prioridad es número uno, pero también, desde la oposición, presentaremos nuestra propia agenda de seguridad“, aseguró Mirosevic.

Pese a la postura que tomó, el senador Arturo Squella (REP) le advirtió que en caso de que el Gobierno presente una urgencia para la reforma de seguridad, no tendrá más alternativa que ponerla en discusión.

“En cuanto a la reforma constitucional, es evidente que esto va a depender de la urgencia que le ponga el Gobierno. No sabemos si es que el senador Mirosevic va a estar disponible para avanzar con su voto, pero sí sabemos que si es que esta reforma cuenta con la urgencia, no le queda otra opción que ponerla en discusión“, aseveró.

Por suparte, Andrés Longton (RN) indicó que “yo espero que el presidente de la Comisión de Constitución, Vlado Mirosevic, haga carne toda esa expresión de buena voluntad que señaló en la Comisión de Constitución, privilegiando los proyectos de seguridad. (…) En la reforma constitucional, hay que aprovechar la transversalidad“.