“Que cesen las hostilidades”: Paulina Vodanovic pidió recomponer las relaciones con el PPD tras la salida de Araya

La timonel del PS aseveró que “tenemos la mejor intención de seguir trabajando en unidad” con la colectividad que lidera Raúl Soto.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, acudió la noche del jueves a la sede del PPD, con el propósito de recomponer la relación entre ambas colectividades tras la salida de Pedro Araya de la Comisión de Constitución.

“Todo lo ocurrido estos días, créanme que ha sido muy doloroso y que nos duelen los dimes y diretes, los cómo se van, cómo se vienen, y el motivo por el que estemos acá es para que cesen las hostilidades“, planteó al respecto.

En la oportunidad, la senadora socialista también enfatizó que ambos partidos comparten una historia y son “hermanos” con causas comunes.

En esa línea, la timonel del PS aseveró que “tenemos la mejor intención de seguir trabajando en unidad” con la colectividad que lidera Raúl Soto.

Paulina Vodanovic y las polémicas rebajas de condenas

Además, Paulina Vodanovic se refirió a las rebajas de condenas que favorecieron tanto a los responsables de delitos sexuales contra menores como a los condenados por violaciones de derechos humanos.

“Créanme que a mí se me eriza la piel de que estemos en estos momentos tan duros con problemas internos“, manifestó al respecto.

“Frente a violadores de derechos humanos no podemos tener dos voces, sino que estamos todos. Y esa es nuestra actitud”, complementó.

La visita de Paulina Vodanovic a la sede del PPD se produjo luego de la tensión entre ambas colectividades tras la decisión del comité parlamentario PS-PPD e independientes de reemplazar al senador Pedro Araya en la Comisión de Constitución del Senado y reemplazarlo por Vlado Mirosevic.

Además de los cuestionamientos del PPD, el propio Araya manifestó que el partido que dirige la senadora había pasado del socialismo democrático al “socialismo autoritario”.