Criteria: 61%rechaza indultos a militares condenados por violaciones de DD.HH.

En cuanto a los carabineros condenados por violaciones a derechos humanos durante el estallido social, el rechazo se ubica en el 53% y el apoyo en 40%.

AGENCIA UNO

La encuesta Criteria dio a conocer su nueva medición, donde el rechazo a conceder indultos a militares condenados por violaciones a los derechos humanos tuvo un fuerte crecimiento en octubre.

Según Agenda Criteria, un 61% de los consultados se mostró en contra de beneficiar con indultos a criminales de lesa humanidad, dos puntos más que en septiembre pasado. Por su parte, los que están a favor del privilegio cayeron dos puntos y llegaron a 28%.

Criteria planteó la posibilidad de entregar el indulto a condenados por violaciones a los derechos humanos que cumplen pena en Punta Peuco que enfrenten una enfermedad terminal, lo que fue descartado por el 56% y solo el 36% se mostró a favor, tres puntos menos que en septiembre.

Entre quienes se identificaron como de oposición, la negativa a entregar indultos se dispara un 91%, mientras entre quienes se muestran como de centro, el rechazo llega al 68%.

Por contrapartida, entre los simpatizantes de derecha, el 50% está a favor de entregar el beneficio y el 37% lo cuestionó.

En cuanto a los carabineros condenados por violaciones a derechos humanos durante el estallido social, el rechazo se ubica en el 53% y el apoyo en 40%.

En materia de apoyo el Gobierno, la desaprobación a la gestión de José Antonio Kast se dispara al 64%, cuatro puntos más que en la última medición. y el apoyo 27%