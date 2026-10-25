“Ahora a trabajar por Chile”: Hernán Larraín acepta disculpas de Squella y dejar atrás crisis del oficialismo

El ex ministro de Justicia aseveró que el timonel de Republicanos hablaría públicamente para disculparse por apelar a Paul Schäfer para defender a Rabat.

AGENCIA UNO

Hernán Larraín, ex ministro de Justicia, dio por cerrada la polémica que lo enfrentó con Arturo Squella, luego que asegurara que el timonel de Republicanos lo llamó para pedirle disculpas por recordar sus vínculos con Paul Schäfer para intentar defender la figura del actuar titular de la cartera, Fernando Rabat.

A través de redes sociales, el otrora secretario de Estado aseveró que “me ha llamado Arturo Squella para disculparse por las expresiones ofensivas que utilizó al referirse a mi en un tuit. Reconoció que sus palabras no tenían justificación alguna, que las eliminaría y que lo diría públicamente. He aceptado sus disculpas y ahora a trabajar por Chile”.

Con esto, al interior del oficialismo se busca dejar atrás la crisis generada por Squella, líder del partido del presidente José Antonio Kast, quien en su afán de defender la figura de Fernando Rabat, fuertemente cuestionado por entregar por vía administrativa 56 rebajas de condena a violadores y abusadores de niños.

Esto, ya que Hernán Larraín puso en entredicho el principal argumento esgrimido por Rabat para no rechazar conceder el beneficio, la supuesta “doctrina de la Corte Suprema”.

“En la aplicación posterior de esta norma, la jurisprudencia de la Corte Suprema tuvo criterios distintos. Inicialmente estimó que los condenados con anterioridad a la vigencia de la ley tenían derecho al beneficio y lo concedió. Sin embargo, en fallos recientes la Corte ha modificado esa posición y ha rechazado su entrega, reconociendo que la rebaja de condena no está comprendida en el principio de irretroactividad penal, criterio que recoge fielmente la historia fidedigna de la ley que impulsamos en resguardo de la indemnidad de la niñez”, precisó el militante UDI en una declaración pública.

La postura expresada por Larraín no gustó en Republicanos, donde Arturo Squella recordó los históricos vínculos de Larraín con Paul Schäfer para invalidar declaración, lo que fue rechazado al interior de Chile Vamos.

“Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá.. Así no se necesita oposición”, le dejó ver Luciano Cruz-Coke, timonel de Evopoli.

Pero Arturo Squella reiteró sus dardos contra Larraín: “Me veo en la obligación de denunciar a quienes abonan al engaño de la izquierda que intenta hacer ver a una buena persona como promotora de beneficios a los peores criminales que pueden haber. Que venga de una persona que más encima tiene el historial que tiene en la materia, no se puede dejar pasar”.