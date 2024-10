Ocho diferentes estilos de poleras cut out para este verano

21 de Octubre de 2024

¡Descubre cómo llevar y combinar tu polera mujer cut out en esta temporada donde la moda y la comodidad se fusionan!

¿Has escuchado la tendencia de polera mujer cut out? Se trata de un tipo de prenda con sacados u orificios en hombros, pecho, cintura o espalda, de forma curva o geométrica, puestos de forma simétrica o asimétrica, para darle un estilo original a la ropa y, por tanto, al outfit completo. Esta tendencia abunda hoy en día en las pasarelas y en los eventos de gala de los famosos e influencers.

La moda cut out no solo aplica a los tops, sino también a vestidos y blusas, e incluso pantalones. Aquí verás algunos estilos diferentes de poleras cut out para disfrutar este verano con estos particulares diseños.

Ocho estilos de polera de mujer cut out

Las aberturas de las poleras cut out hacen que estas se vean más osadas, creando looks audaces y originales para el día y la noche:

1. Abertura en un hombro

Los clásicos crop top ajustados pueden cambiar completamente su estilo con una abertura en uno de sus hombros, para mostrar un poquito más sin necesidad de que se vea demasiado.

2. Para el gimnasio

No por hacer deporte y sudar vas a olvidarte de verte linda, ¿verdad? Puedes usar una polera mujer cut out de alguna tela liviana apta para el deporte, con tus calzas o pantalón de buzo, y lucir cómoda sin perder tu estilo.

3. Aberturas en la espalda

Si tu espalda es tu mejor atributo, entonces no dejes de lucirla con algún modelo de polera que lleve aberturas en la espalda. Podrás llevar esta prenda combinada con tus jeans o falda favoritos.

4. Cintas anudadas

Algunos modelos de poleras cut out llevan un recogido que se ajusta con cintas, las cuales se anudan. Este coqueto estilo generalmente se aplica para la cintura, marcando más la silueta.

5. Cut out con cadenas

Si te gusta la onda más punk, puedes optar por utilizar una polera cut out con cadenas en sus aberturas. Este detalle es especial si deseas salir en la noche con tus amistades.

6. Abertura discreta

No todos los modelos de poleras cut out son ajustados y osados. También existen estilos de esta prenda que son más anchos y que cuentan con una pequeña abertura en el escote o en un hombro. Es ideal para quienes prefieren algo más minimalista para el día.

7. Estampados y lisos

Este estilo de polera por lo general abunda en telas de un solo tono, aunque los estampados (de animal print, por ejemplo), rayas y otros diseños son también una buena opción para llevarla.

8. Diseños geométricos

Mientras que algunos modelos llevan aberturas redondeadas, hay otros que son más rectos y angulosos, e igual de favorecedores y originales. Todo dependerá del tipo de polera y el uso que le quieras dar.

¡Empieza a sacarle provecho a tu polera cut out hoy!

No esperes para tener tu polera mujer cut out en tu clóset y armar outfits osados y originales con faldas, pantalones o shorts esta temporada de primavera y verano. Ahora cuéntanos: ¿cuál estilo es tu preferido?