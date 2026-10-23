La historia detrás de la premiada imagen que tomó un fotógrafo chileno en la Patagonia

“Creo que siempre he trabajado con el objetivo de dar a conocer o mostrar en definitiva mi país, ser casi un embajador de Chile en el mundo”. Con esas palabras es que el chileno Francisco Negroni define su trabajo como fotógrafo y que hace unos días le valió haber sido galardonado, por segunda vez, con el premio Wildlife Photographer of the Year, el concurso de fotografía de naturaleza más importante del mundo.

Bajo el título de Warning Sign, el artista se adjudicó la categoría Fotoperiodismo con la imagen de un puma muerto, amarrado en una cerca con los ojos abiertos en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina.

Negroni conversó con EL DÍNAMO, donde comentó que “siempre decidí participar en concursos internacionales como para mostrar o dar a conocer Chile al mundo, ya sea con fotografías de paisajes, de volcanes. En este caso, bueno, con una problemática medioambiental”.

Durante su carrera, el chileno ya ha recibido más de 130 reconocimientos internacionales. “Ya estoy un poco como acostumbrado a a esto. Lo positivo de este concurso es que en este caso el Wildlife Photographer of the Year es es el concurso más importante del mundo, lleva lleva más de 60 años organizando esta competición, entonces ganarlo dos veces eh para mí eso es algo increíble”.

“Además que la fotografía con la que gané, que no es lo lo con lo que gané el año 2014 que fue una fotografía de volcanes, sino que en este caso era una foto que era digna de de mostrar, de viralizarse para mostrar esta problemática que sacude a muchos lugares en la Patagonia y que en Chile también lo hemos visto en algunos lugares del sur, que también se han se matan pumas”, añadió.

Por lo mismo, continuó, “cuando envié la fotografía dije: Este este es el mejor canal como para viralizar esto, y estoy seguro que en un concurso tan importante donde los jueces son expertos en materias ambientales, seguramente pueden querer elegirla como para para ayudar un poco a a concientizar”.

Un desvío en la ruta

Al recordar el momento en que tomó la premiada imagen, Francisco Negroni reconoció que salió “de la nada” en medio de un viaje que había hecho al sur.

“Yo todos los otoños, principalmente, a veces la primavera, me voy a la Patagonia. Es como mi lugar donde mejor me siento, por decir algo, no sé, yo tengo una conexión extraña ahí con la Patagonia. Me gusta mucho estar en la zona de Torres del Paine. Hasta hace muy poco pude conocer un poco más sobre Tierra del Fuego, entonces me siento muy bien cuando estoy allá”, explicó.

En ese sentido, el fotógrafo chileno indicó que “para llegar a la a la zona de la Patagonia siempre me voy en vehículo, no viajo en avión ni nada, hago un recorrido en vehículo. Entonces este recorrido lo hago saliendo de Chile, cruzando a Argentina y al cruzar a Argentina me voy por la Ruta 40, que es la ruta más escénica que tiene, que es bellísima, hermosa, que disfruto mucho, entonces siempre paso por por el mismo camino”.

Fue al regreso de este viaje que hizo el año pasado cuando una de las personas que lo acompañaba en el auto lo alertó del animal. “Yo no no me había percatado de esto porque uno va conduciendo y también estás más enfocado en el camino”, afirmó.

“Entonces alguien que iba conmigo me avisa: Oye, parece que vi un un puma, me dice. Y yo dije: ¿Pero pero dónde lo viste?. No, parece que estaba como en un cerco, colgado. ¿Cómo va a estar colgado un puma?. Y entonces detengo el auto, damos la vuelta, retrocedemos y veo esta escena. Nunca había visto algo así en mi vida. La verdad es que quedamos todos en shock, quedamos todos como mirándonos”, recordó.

Negroni, inmediatamente, recordó sus 13 años de trabajo como fotógrafo de prensa, por lo que no dudó en querer inmortalizar ese momento en una imagen. De hecho, pensó en un primer momento en enviar la imagen a algçun medio, algo que con el tiempo descartó.

El descubrimiento de la fotografía

Francisco Negroni no es de esos fotógrafos que han amado el oficio desde que eran niños. Su vínculo con la cámara llegó, incluso, después de terminar su etapa escolar. Ocurrió en una etapa donde “no sabes para dónde va tu vida y andas trabajando en un montón de cosas por ahí”.

En ese entonces vivía en Viña del Mar, donde solo pudo optar a la carrera de Fotografía Publicitaria, pese a que él quería ser reportero gráfico. Con el paso del tiempo llegó a trabajar a medios como La Tercera y El Mercurio, además de agencias internacionales.

“Cubrí tragedias, grandes noticias que hubieron en el sur de Chile, desde el conflicto mapuche hasta la incendio Torres del Paine, erupciones volcánicas, de todo“, relató.

Fue gracias a la masificación de la fotografía con la irrupción de los smartphones que Negroni decidió descartar la idea de retirarse de esta profesión y enfocarse en las imágenes de paisajes y naturaleza. “Empecé a viajar a la Patagonia principalmente, tratando de de hacer muy buenas fotografías de paisaje, empecé a estudiar sobre fotógrafos reconocidos mundialmente sobre cómo hacían sus fotografías de paisaje, y empecé a avanzar, avanzar y ahí me empecé a hacer de a poquito un espacio en este mundo”, precisó.

“Una de las cosas que siempre quise quise hacer era esto codearme con fotógrafos de todo el mundo, o sea si es que yo creía que era buen fotógrafo tenía que demostrarlo de alguna manera. Ahí elegí empezar a participar en concursos internacionales donde le pudiera, algún día, ganar a a los grandes maestros o por último estar ahí en la batalla con ellos”, indico.

“Gracias a Dios”, continuó, “hasta el día de hoy muchísimas veces ya he podido obtener primeros lugares, segundos lugares y estar ahí como uno de los más ganadores, en este caso, de fotografía de volcanes. O sea, en ese ámbito yo creo que soy el más reconocido o uno de los más reconocidos del del del mundo, gracias a las últimas erupciones que hemos tenido en Chile, principalmente el 2011 con el Cordón Caulle y el 2015 con el Volcán Calbuco, donde esas fotografías dieron la vuelta al mundo por el fenómeno que pude captar ahí, que se denomina tormenta sucia, que son estas tormentas eléctricas que se generan en las erupciones”.

Tal y como lo explicó anteriormente, uno de los objetivos de Francisco Negroni es mostrar Chile al mundo, ser su embajador. Al dar a conocer sus motivos, no duda en ningún momento.

“Somos uno de los países, o quizás el único país, donde tenemos tanta biodiversidad en todo ámbito, ya sea con los paisajes, con los animales que tenemos. Tenemos el el desierto más árido del mundo, abajo tenemos los glaciares, la Antártida. Entonces somos un país que lo tenemos todo, ¿cómo no elegir mostrarlo al mundo?“, sentenció.