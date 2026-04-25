FOTO – “Separados por ICE”: la cruda historia detrás de la Imagen del Año

“Es una declaración muy poderosa que hayan elegido una imagen que refleje lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos”, valoró la ganadora de la World Press Photo 2026 .

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La reportera gráfica Carol Guzy dio a conocer los pormenores tras su premiada foto “Separados por ICE”, reconocida como la Imagen del Año del World Press Photo 2026.

Al describir la foto que obtuvo uno de los premios más prestigiosos del fotoperiodismo a nivel mundial, Guzy indicó que retrata a “una madre y unos niños inconsolables, desesperados tras la detención del padre de familia“.

La ceremonia en la que la profesional recibió el galardón se llevó a cabo en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos.

Según relató, captó la imagen el pasado 26 de agosto en los pasillos del infame Edificio Federal Jacob K, uno de los pocos recintos gubernamentales de Estados Unidos al que tienen acceso los fotógrafos.

La historia detrás de la Imagen del Año

Carol Guzy recordó que hasta ese lugar había acudido un inmigrante ecuatoriano de nombre Luis junto a su familia, para lo que se suponía sería una cita rutinaria.

Sin embargo, el hombre quedó detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su desesperada esposa enfatizó que Luis no tenía antecedentes penales y era el único proveedor del hogar, por lo que su captura la dejó a ella y sus tres hijos en una situación económica crítica.

“Muestra el dolor inconsolable de unos niños al perder a su padre en un lugar que fue construido para impartir justicia“, dijo sobre la Imagen del Año la directora ejecutiva de World Press Photo, Joumana El Zein Khoury.

“Es un registro crudo y necesario de la separación familiar detrás de las políticas de inmigración de EE.UU. En una democracia, la presencia de cámaras en ese pasillo sirve como testigo de una política que ha convertido los tribunales en sitios que destrozan vidas; es un ejemplo poderoso de la relevancia del fotoperiodismo independiente”, añadió.

Por su parte, la premiada recalcó que “es una declaración muy poderosa que hayan elegido una imagen que refleje lo que está ocurriendo ahora en EE.UU.“