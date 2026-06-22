Los Lagos: Contraloría detecta vertimiento de aguas servidas al río Palena

En su informe, el organismo puntualizó las aguas servidas fueron vertidas al cauce “mediante un sistema de by-pass hidráulico que desvió los líquidos residuales al estero, sin pasar por el respectivo tratamiento”.

Contraloría detectó una serie de graves irregularidades al fiscalizar la operación planta de tratamiento de aguas servidas de la comuna de Palena, en la región de Los Lagos, entre las que destaca el vertimiento de desechos al estero La Culebra, que desemboca en el río Palena.

En su informe, el organismo puntualizó las aguas servidas fueron vertidas al cauce “mediante un sistema de by-pass hidráulico que desvió los líquidos residuales al estero, sin pasar por el respectivo tratamiento”.

Ante esto, la Contraloría instruirá un sumario en la municipalidad de Palena y Seremi de Salud de Los Lagos para dar con las responsabilidades administrativas por esta situación, junto con la entrega de los antecedentes al Ministerio Público.

Junto con ello, se descubrió que el municipio no cumplió con las disposiciones de la Seremi, que autorizó el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas “y estableció los parámetros de emisión que debía cumplir la infraestructura y su plan de monitoreo, tarea que era de responsabilidad exclusiva del municipio como propietaria del sistema”.

Se constató que Municipalidad de Palena pagó la supervisión y operación garantizada de la infraestructura, sin tener la documentación de respaldo que acreditara la ejecución efectiva de los trabajos asociados.

En esta línea, no cobró la multa asociada a la falta de renovación de la boleta de garantía por el cumplimiento del contrato de funcionamiento, el cual tuvo dos modificaciones por aumento de plazos sin que se haya actualizado la vigencia del instrumento de caución.