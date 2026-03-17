Protección del pingüino de Humboldt y descontaminación del lago Villarrica: las razones del Ejecutivo para retirar 43 decretos ambientales

Ante la controversia generada, desde la cartera apuntaron a Gabriel Boric por presentar estos decretos en los últimos días de su administración.

Apenas se instaló el Gobierno de José Antonio Kast, el Ministerio de Medio Ambiente decidió retirar de la Contraloría General de la República 43 trámites de toma de razón de decretos presentados por la administración de Gabriel Boric.

Entre los proyectos está el Parque Nacional Mar de Juan Fernández y Nazca Desventuradas II; la descontaminación de la cuenca del Lago Villarrica; el plan de recuperación, conservación y gestión de las ranitas de Darwin; la Reserva Nacional Salar de Pedernales; la declaración de monumento natural de especie al pingüino de Humboldt, entre otros.

Ante esta situación, Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, hizo un llamado a La Moneda: “Esta decisión no es un hecho administrativo menor ni común, como el Ministerio ha intentado instalar: representa una señal preocupante de desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental, en un contexto en que Chile debiera avanzar justamente en la dirección contraria. Chile no puede darse el lujo de retroceder, mucho menos en materias claves para la ciudadanía, que habían sido largamente esperadas y exigidas por esta”.

Núñez dejó en claro que “estos decretos, remitidos entre 2023 y 2026, ya habían atravesado procesos técnicos, administrativos y participativos. Por lo mismo, resulta especialmente grave y difícil de justificar su retiro, ya que implica frenar su entrada en vigencia sin una explicación transparente. Las consecuencias de esta decisión son profundas: se retrasa la implementación de normas que resguardan la salud de las personas —especialmente en zonas altamente contaminadas—; se debilita aún más la institucionalidad ambiental; se postergan respuestas urgentes frente a la crisis climática; y se paralizan avances concretos en la protección de ecosistemas y especies”.

Frente a la controversia, el Ministerio de Medio Ambiente explicó en una declaración pública que el retiro de decretos “es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión, y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores”.

Junto con ello, apuntaron al gobierno de Gabriel Boric por esta situación, ya que “ingresó a tramitación 21 decretos los primeros días de marzo, de los cuales 13 ingresaron el 10 de marzo, es decir, el último día de su gestión. El Ministerio está trabajando de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos; para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República”.