A quiénes favorecieron los 146 mil permisos de circulación ilegales que detectó la Contraloría en 322 municipios

A la vez, comprobó que un total de cinco municipalidades renovaron permisos a vehículos que acumulaban sobre 100 multas de tránsito.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 322 municipalidades del país entregaron 146 mil permisos de circulación ilegales entre 2022 y 2025.

Así lo dejó en claro el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 23 del órgano contralor, el que constató que al momento de la renovación los vehículos presentaban multas impagas o, por contraparte, sus dueños se encontraban en el registro de infractores de Transantiago.

Según precisó la CGR en su informe, durante el período indagado un total de 146.469 vehículos renovaron su permiso de circulación vulnerando la norma, pues tenían multas vigentes al mes de noviembre del año inmediatamente anterior al año del trámite.

El reporte detalló que los casos correspondieron a:

120.109 vehículos que renovaron su permiso con multas de tránsito en 1 de los 4 años revisados .

. 18.768 vehículos que lo hicieron en 2 de los 4 años revisado s.

s. 5.933 vehículos que renovaron con multas en 3 de los 4 años analizados .

. 240 vehículos que renovaron su permiso con multas de tránsito en la totalidad de los 4 años del período.

A la vez, la Contraloría puntualizó que un total de cinco municipalidades renovaron permisos a vehículos que acumulaban sobre 100 multas de tránsito.

A quiénes favorecieron los permisos de circulación ilegales

El informe emitido por la CGR también incluyó aquellos permisos de circulación renovados pese a los evidentes conflictos de interés.

En este apartado, detectó:

125 municipalidades renovaron los permisos de circulación a 1.172 funcionarios de la misma municipalidad que mantenían multas de tránsito vigentes .

. 187 municipalidades renovaron los permisos de circulación a 7.378 familiares de funcionarios de la misma municipalidad que mantenían multas de tránsito vigentes.

Entre las comunas con más permisos de circulación otorgados a vehículos con multas figuran Santiago, con un total de 7.356 casos, seguida por Estación Central (6.924), Providencia (5.727), Maipú (5.124) y Ñuñoa (3.920).

Más atrás se encuentran:

Colina: 3.648 permisos

Quinta Normal: 3.581 permisos

La Florida: 3.416 permisos

San Joaquín: 3.235 permisos

Quilicura: 3.144 permisos

De acuerdo con la Ley N° 18.287, aquellos vehículos que registran multas de tránsito anotadas al 30 de noviembre de un año e impagas al momento del trámite en marzo del año siguiente, no podrán renovar su permiso de circulación, a menos que cancelen dichas multas simultáneamente.

Por otra parte, el reporte de la Contraloría también abordó el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago, en el que 62 municipalidades renovaron 497 permisos de circulación a personas infractoras registradas en ese sistema.