“Sorry, voy a contar más”: la advertencia Claudio Fariña a Carla Zunino mientras estuvo en Dichato

Este fin de semana, Carla Zunino viajó hasta la Octava Región para asumir la conducción de la segunda jornada de Viva Dichato 2020, junto a Gino Costa.

Mientras ella se preparaba para este desafío, su ex pareja, Claudio Fariña, utilizó sus redes sociales para dedicarle duros comentarios, junto dos fotografías en las que posó junto al hijo que tienen en común.

Primero, el ex notero de TVN manifestó su molestia con la periodista con respecto a su rol de animadora del festival. “Yo peleando la tuición de mi hijo mientras ella piensa que vestido ponerse en el paupérrimo Festival de Dichato…”, escribió en la red social.

Posteriormente, agregó: “Ver a Mario Zunino Pesce (mi ex suegro), a tu madre, a tu hermana Ornella, no estaba dentro de lo que se discutió, espero que la publicidad te sirva, pero si no es así, Carlita, sorry, voy a contar más…”, advirtió.

Mientras eso ocurría, en tanto, medios como LUN dieron cuenta de la presencia de la actual pareja de Zunino en Dichato, quien la acompañó en todo momento.

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, Claudio Fariña fue formalizado por el delito de amenazas contra Carla Zunino. En dicha oportunidad ambas partes llegaron a un acuerdo y el periodista tiene prohibido acercarse y comunicarse con su ex pareja durante un año.