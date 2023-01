La crítica de Claudio Fariña contra el “Estado machista patriarcal” en medio de reencuentro con su hijo

30 de Enero de 2023

Claudio Fariña no había podido ver a su hijo a raíz de la denuncia por violencia intrafamiliar que presentó su ex pareja, Carla Zunino.

Claudio Valentín Fariña Gallardo, periodista chileno, compartió a través de sus redes sociales el esperado reencuentro que tuvo con su hijo Valentín después de dos años.

Esta situación se debe a que Carla Zunino, ex pareja del comunicador, lo denunció años atrás por violencia intrafamiliar tras una serie de mensajes a través de WhatsApp. Como medida cautelar, el ex TVN no podía acercarse a la conductora de noticias, lo que le impidió ver al menor.

Un año después de ese episodio, Claudio Fariña se refirió a lo ocurrido, lamentando haber enviado dicho mensaje.

“Estoy arrepentido absolutamente de haber mandado ese WhatsApp… Como no voy a estar arrepentido, como no voy a pedir perdón, mil veces perdón como decía San Pablo, si tengo que hacerlo, cuando el resultado de eso ha sido que no he podido ver a mi hijo ya más de un año y que la única conexión que he tenido con él es a través de esta vía por la que nos estamos comunicando hoy en día”, dijo en Instagram.

Es así como después de dos años, logró reencontrarse con el menor, presuntamente, durante un evento deportivo.

La crítica de Claudio Fariña

En la publicación que hizo en Instagram con el video junto a su hijo Valentín, el periodista Claudio Fariña aprovechó la oportunidad de criticar al sistema de justicia, a quienes responsabilizó por la situación que atravesó.

“Más de dos años sin ver a mi hijo. El Estado machista patriarcal no opera en los tribunales de justicia familiar de este país. Tremendamente feliz, ¡más feliz que nunca!”, consignó el ex periodista de TVN.