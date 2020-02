Reportaje de The New York Times sobre traumas oculares en Chile es finalista de World Press Photo 2020

El reportaje Es mutilación: la policía en Chile está cegando a los manifestantes que The New York Times realizó sobre los traumas oculares en nuestro país tras el estallido social, es uno de los tres finalistas en la categoría de reportaje audiovisual del World Press Photo 2020.

Ayer, el jurado del prestigioso reconocimiento mundial, que premia a los mejores retratos del fotoperiodismo a nivel global, anunció a los finalistas de la novena edición de la categoría Digital Storytelling.

El año pasado, la fundación agregó dos nuevas categorías a sus premios: Proyecto interactivo del año y Video en línea del año.

Este último es donde específicamente está nominado el trabajo realizado en Chile por el corresponsal Brent McDonald, quien visitó nuestro país en noviembre de 2019.

El reportaje audiovisual retrató la “epidemia”, como McDonald lo califica, del trauma ocular que afecta a decenas de chilenos, quienes perdieron sus ojos en las protestas tras el estallido social.

En menos de siete minutos, el corresponsal expuso el testimonio de algunas de las víctimas de la violencia policial vivida en Chile.

“Me llega un perdigón en el ojo y carabineros me pesca del pelo y me lleva hasta la camioneta, se empezaron a burlar de mí, que iba a a perder la vista… el perdigón lo tengo adentro”, dice un joven, quien antes de quebrarse tras la pregunta de si tiene miedo, contesta: “Yo sé que Dios me va a dejar igual a como yo estaba”.

En su relato, el periodista indica que “se suponía que Chile que era uno de los países democráticos más estables de Latinoamérica, un modelo que ha sido exitoso desde que la dictadura terminó en los 90. Sin embargo, las tácticas de seguridad no han cambiado desde entonces. La policía dispara balas de goma y bombas lacrimógenas que son lanzadas a corta distancia, donde puedan a ser el máximo de daño: los ojos”.

Junto a este trabajo de The New York Times, los otros dos nomidados son “Un tipo diferente de fuerza: controlar la enfermedad mental” de Ed Ou y Kitra Cahana y “Escenas de una ciudad seca” de Francois Verster y Simon Wood.

Los ganadores del World Press Photo se anunciarán el 16 de abril en Amsterdam y recibirán un premio de 10 mil euros.