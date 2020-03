El mensaje de Daniel Alcaíno tras la promulgación de la Ley Gabriela: “Vivirán siempre”

View this post on Instagram

Hoy es un gran día para Chile . Fue promulgada la Ley Gabriela en honor a mis primas Gabriela Alcaíno y Carolina Donoso . El brillo de sus almas será por siempre la Luz del futuro . Abrazo a mis primos Fabian , María Julia y Rodrigo por haber hecho realidad esta ley tan beneficiosa para Chile y sus mujeres . Orgulloso de ustedes y para Gabriela y Carolina un abrazo al cielo . Vivirán siempre .