VIDEO | Puso fin a los rumores: Katy Perry anuncia su embarazo en nuevo video

La cantante estadounidense Katy Perry lanzó la noche de este miércoles un nuevo single titulado “Never Worn White“, con el que además confirmó su embarazo. Así, junto a su pareja, Orlando Bloom, esperan a su primer hijo.

La artista ya había dado luces de que este nuevo lanzamiento vendría con importantes noticias para ella. De hecho, horas antes anticipó que “estoy tan contenta de no tener que aguantármelo más (el secreto)” y que era “probablemente el secreto más largo que haya tenido que guardar”.

omg so glad I don’t have to suck it in anymore 🙄

— KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020