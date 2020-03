“Con mucho miedo aún…”: actriz Antonella Orsini denunció agresión por parte de Carabineros

Antonella Orsini se valió de su cuenta de Instagram para denunciar una fuerte agresión que sufrió por parte de Carabineros hace unos días, en las cercanías de Plaza Italia, en Providencia.

En dicha plataforma, la actriz compartió el testimonio que entregó a la Red de Actrices Chilenas respecto a lo que ocurrió el pasado 21 de febrero, cerca de las 22 horas por la calle Juana del Lestonac con una amiga. En ese lugar fue interceptada por un grupo de uniformados en moto, quienes las habrían intimidado.

“Fueron interceptadas, sorpresiva y violentamente por decenas de motos de Carabineros y FF.EE”, consigna el comunicado, agregando que ambas corrieron y huyeron “de los golpes y las motocicletas con las que intentaban atropellarlas. En el trayecto fueron perseguidas, acorraladas, vulneradas y violentadas. Los gritos de los carabineros, sus chiflidos, sus disparos, se escucharon incesantemente”.

También acusaron a los uniformados de violencia de género, luego de que les gritaran “maracas, griten ahora”.

Tras la acción de Carabineros, tanto Antonella Orsini como su amiga quedaron con heridas en el cuerpo y quemaduras de primer grado producto del gas pimienta que les lanzaron. Además, aseguraron que la Posta Central actúa en “complicidad” con Carabineros, puesto que “se les intentó obstruir el proceso de denuncia”.

La actriz, por su parte, consignó en Instagram que está “con miedo aún, pero con la convicción de que no estoy sola es que junto a @victoriadelostangeles decidimos visibilizar este violento episodio. Una horrible pesadilla que me tocó vivir. No tengo certeza si lo que ocurrió, fue casualidad o no. Gracias a cada una @actriceschile por la contención y el apoyo”.