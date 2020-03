Bienvenidos y Joaquín Lavín critican dictamen de Contraloría: “No es la señal correcta”

En el Bienvenidos de Canal 13 abordaron el dictamen de Contraloría en relación a la participación de los alcaldes en matinales y contaron con la crítica de parte de Joaquín Lavín.

El documento publicado este martes por el ente fiscalizador invita a los jefes comunales a dejar de “frivolizar la acción pública” con su participación en diversos programas de televisión.

“Corresponde señalar que la participación recurrente de alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral -particularmente en matinales- y la entrega de información obtenida en ejercicio del cargo por esos medios, sin adoptar los resguardos y formalidades mínimas, además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal”, indicó el dictamen.

Agrega que la tribuna que le entregan estos espacios pueden “constituir una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo público, en desmedro de la igualdad de oportunidades del resto de los ciudadanos”.

Lavín no quedó ajeno al dictamen de Contraloría, pero antes de conocer su declaración en el Bienvenidos, el primero en referirse a ello fue Amaro Gómez-Pablos quien criticó la decisión, sosteniendo que el organismo cree que “lo que hacemos es una basura”.

Posteriormente, el alcalde de Las Condes aseguró que lo primero es “respetarlo y acogerlo”. Sin embargo, sostuvo que “eso de la palabra ‘matinales’ es una suerte de estigmatización. No es un programa solo de entretención, también tienen un sentido social, lo vimos para el estallido y ahora por el coronavirus”.

“Todos las encuestas muestran que los actores mejores evaluados por la ciudadanía son precisamente los alcaldes. Por lo tanto ese llamado de atención no es la señal correcta, pero me corresponde acogerla”, insistió, agregando que “no le quiero dar interpretaciones políticas. Si nos ponemos estrictos, ¿por qué los alcaldes no y los otros actores políticos sí?”.

Luego, bromeó: “Va a quedar solo Francisco Vidal”.

Ahí intervino el ex ministro planteando que detrás del reclamo que motivó el dictamen “puede haber una operación para liquidar a Lavín…habría que indagar en la derecha”.

“Quienes son los rivales de Lavín en la próxima elección…Quien hizo el reclamo, quienes han hecho los reclamos contra los alcaldes”, agregó.