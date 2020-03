“Tiene un tufillo político..”: Matthei en rebeldía contra Contraloría por presencia de alcaldes en matinales

Durante su paso por el Bienvenidos este miércoles, Evelyn Matthei criticó el dictamen de Contraloría respecto a la participación de alcaldes en distintos matinales de la televisión. En concreto, el documento invita a los jefes comunales a dejar de “frivolizar la acción pública” con su participación en diversos programas de televisión.

“Corresponde señalar que la participación recurrente de alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral -particularmente en matinales- y la entrega de información obtenida en ejercicio del cargo por esos medios, sin adoptar los resguardos y formalidades mínimas, además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal”, indicó el dictamen.

Al respecto, la alcaldesa de Providencia, indicó en el matinal de Canal 13 -al ser consultada sobre el tema- que “si me invitan a cocinar, si me invitan a tocar piano, voy a venir igual”. Y es que para ella, la decisión del contralor “tiene un tufillo político contra Lavín“.

Para Matthei, el contralor “se ha equivocado harto y ha perdido muchos recursos contra la Corte. Si alguien presentara un recurso de protección por esto, yo creo que el contralor volvería a perder”.

Consultada sobre de dónde pudo venir la solicitud, la jefa comunal afirmó que “no sé de donde viene y tampoco me importa, al final el responsable es el que firma. Lo único que se es que él es abogado (Jorge Bermúdez), tiene un cargo súper importante como contralor y se equivocó de lleno, tanto en la forma como en el fondo, no tiene facultades para eso”.

“Si a mi me invitan a explicar cómo ose hace el kuchen de nueces, voy a venir a explicar cómo se hace el kuchen de nueces”.

Con respecto a las declaraciones de Mañalich, quien se alineó con Contraloría por la participación de alcaldes en matinales, Matthei contó que “hace 3 semanas atrás nos dábamos cuenta que Providencia iba a ser un centro de contagio. Le pregunté a la dirección jurídica lo que podíamos hacer. Avisé al Minsal que iba a cerrar las escuelas -avisé, no pedí permiso-. Tenía lo que decía la dirección jurídica y lo que decía el Gobierno que no tenía facultades. Le creí al que me daba más facultades para salvar vidas”.

Mientras esto ocurría en el Bienvenidos, a través de Twitter, Contralorito quiso salir a aclarar que “dictaminamos que los Alcaldes/as no debieran participar de forma permanente y estable en programas de TV, no que no participen entrevistas o sean contactados por algún tema”.