La fecha busca destacar un plato que trascendió las fuentes de soda para convertirse en un símbolo culinario reconocido tanto por locales como por visitantes.

Este martes 17 de febrero de 2026 se celebra el Día del Chacarero, una jornada dedicada a uno de los sándwiches más emblemáticos de la gastronomía nacional.

La fecha busca destacar un plato que trascendió las fuentes de soda para convertirse en un símbolo culinario reconocido tanto por locales como por visitantes.

El chacarero es un sándwich tradicional elaborado con carne de vacuno a la plancha, acompañada de porotos verdes, ají verde picado y rodajas de tomate, servidos en pan frica o marraqueta. Opcionalmente puede incluir mayonesa, aunque su presencia es materia de preferencias personales.

Día del Chacarero: las mejores promociones y cuál es la mejor receta para prepararlo en tu casa

Con motivo de la celebración, distintos locales de sándwiches y fuentes de soda anunciaron ofertas especiales por hoy, que incluyen descuentos o precios especiales en chacareros. Entre los negocios que se suman a esta iniciativa están:

Fuente Suiza: 30% de descuento en Churrasco Chacarero grande, solo para servir, en todas las sedes hasta agotar stock.

Mr.wurster: Por la compra de un churrasco chacarero, te llevas una bebida en lata de 350 ml gratis.

La Fuente Reina: Por la compra de un chacarero tendrás papas fritas de regalo.

En cuanto a la preparación, este es el proceso básico:

Cocinar la carne a la plancha o sartén con un poco de aceite y sal al gusto.

Hervir los porotos verdes hasta que queden firmes.

Cortar tomate y ají verde en tiras finas.

Abrir el pan, colocar la carne caliente y añadir los demás ingredientes antes de servir.

Incluir mayonesa es opcional, pero puede potenciar los sabores según el gusto de quien lo prepare.

Este sándwich, con su mezcla de ingredientes frescos y contundentes, representa una apuesta sencilla pero con identidad propia dentro de la cocina urbana chilena, y su día es una oportunidad para redescubrirlo, ya sea en una fuente tradicional o en la propia cocina.