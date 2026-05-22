Tras error en producción: trabajadores de Codelco deberán devolver bonos por USD 14,3 millones

AGENCIA UNO

La detección de una sobrestimación en la producción de 2025 de Codelco no solo hizo que un alto ejecutivo fuera despedido y los antecedentes derivados al Ministerio Público, ya que provocó que más de 6 mil trabajadores de la cuprífera deberán devolver sus bonos por cumplimiento de metas, lo que suma un total de USD 14,3 millones.

Los funcionarios afectados corresponden a la División Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz, esto luego que se detectara la presencia de cerca de 27 mil toneladas informadas erróneamente como producidas, lo que representa el 2% de la producción de Codelco.

Desde Cochilco, su vicepresidenta ejecutiva, Claudia Rodríguez, expresó que estaban al tanto de esta situación desde febrero pasado, por lo que inició su propia auditoría.

“Para ser bien honesta, el riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones en la producción. Ese es el riesgo que se observó y eso es lo que lleva a que amerite que se haga una auditoría al respecto”, puntualizó Rodríguez.

Por su parte, Tamara Agnic, presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, detalló a La Tercera que “la corrección de los volúmenes de producción reportados hace necesario recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores. Ese proceso involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones”, lo que se traduce en un promedio de casi $2 millones por funcionario.

Ante esta situación, la administración de Codelco deberá implementar los mecanismos de regularización y recuperación correspondientes, ante lo cual Agnic indicó que “ese proceso debe realizarse con gradualidad y apego a derecho, considerando que se trata de personas que recibieron pagos calculados sobre la base de información corporativa que posteriormente fue corregida como resultado de la auditoría”.