Nicolás Eyzaguirre tilda megarreforma de “vuelo de gallina”: logrará crecimiento “pichiruchi”

El ex ministro de Hacienda fue claro en precisar que la norma “nos va a costar un ojo de la cara”.

AGENCIA UNO

Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda, fue claro en consignar que la Ley de Reconstrucción Nacional que busca implementar el Gobierno de José Antonio Kast será “como un vuelo de gallina”, pronosticando un bajo crecimiento pero con consecuencias en la recaudación fiscal.

En entrevista con radio Cooperativa, Eyzaguirre aseveró que “este proyecto, la megarreforma -tan ampuloso el nombre- va a ser como un vuelo de gallina. O sea, va a permitir mejorar un poco el crecimiento, en el margen y durante un periodo corto. Pero el problema va a seguir igual”.

“Para realmente mover la economía de nuevo, tú tienes que hacerte cargo del problema exportador, y ahí el Gobierno debiera abrir una conversación transversal. Esto parece (más bien) una reforma pichiruchi: o sea, pierdes recaudación a manos llenas y no produces casi nada de crecimiento. Esa es la verdad”, acusó el otrora secretario de Estado.

Nicolás Eyzaguirre explicó que tildó el proyecto como “pichiruchi en el sentido del crecimiento adicional que se va a lograr con ella”, porque no es “nada de pichiruchi en términos de lo que nos va a costar. Nos va a costar un ojo de la cara; plata que falta nos va a hacer”.

El otrora ministro apuntó a la invariabilidad tributaria como uno de los principales problemas que presenta la megarreforma, aseverando que “si tú dices hay invariabilidad tributaria, no vas a evitar intentos en el futuro -si es que esto no ha cuajado bien (en el Congreso)- de que haya cambios de impuestos. Lo que ocurre es que el subconjunto de medidas que (el sistema) va a poder tomar para cambiar la base tributaria va a ser cada vez más restringido y cada vez más distorsionado”.

“Al final, lo que tú haces con la invariabilidad tributaria, en vez de dar certeza, es que vas obligando al sistema político a que se adecúe con medidas cada vez más distorsionadoras, y te vas alejando de lo que es la sana política económica”, sentenció.