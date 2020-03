Enrique Osses: “Fue un error no expulsar a Cano”

El presidente de la Comisión de Árbitro de la ANFP, Enrique Osses, reconoció que el juez Cristián Garay y el equipo del VAR cometieron un error al no expulsar al arquero de Coquimbo Unido Matías Cano, quien le dio una fuerte patada al delantero de Deportes La Serena Enzo Ruiz durante el clásico de la Cuarta Región que se disputó el domingo pasado.

La acción generó un amplio debate, ya que tras la falta la jugada siguió y permitió que el equipo serenense marcara el descuento en la derrota 2-1 ante los “piratas” en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Pese a lo violenta de la jugada, el colegiado desestimó mostrarle una tarjeta roja al golero.

Sobre esto, Osses expresó al diario El Mercurio que “fue un error no expulsar a Cano”.

“No quiero desligar de la responsabilidad al árbitro de campo, quien no logró apreciar claramente la jugada: cuando Ruiz punteó el balón, él dividió la atención entre el contacto con el portero y el área, donde se podía producir una nueva situación en la disputa de gol”, expresó.

El ex juez expresó que Garay “decidió amonestar a Cano y los árbitros del VAR lamentablemente cometieron un error de interpretación, no vieron la jugada en su contexto y decidieron erróneamente no llamar al árbitro central para que analice la situación”.

Esta es la segunda vez en el presente torneo que el presidente de la Comisión de Árbitros entrega explicaciones sobre las fallas de los jueces, ya que anteriormente tuvo que aclarar lo ocurrido en el encuentro entre Colo Colo y Universidad Católica, donde el árbitro no cobró un claro penal favorable para los cruzados.