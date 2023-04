Isidora Niemeyer viaja a la Copa del Mundo en Croacia como campeona sudamericana en Remo

27 de Abril de 2023

La deportista y estudiante de la U. Andrés Bello viajará este viernes a Zagreb para participar en la Copa del Mundo de Remo.

En la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, Isidora Niemeyer, estudiante de segundo año de Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello, se llenó de oro el pasado fin de semana: Single Femenino Peso Ligero Sub 23; Doble Par Femenino Peso Ligero Sub 23 (con Antonia Liewald); y Cuádruple Femenino Sub 23 (con Antonia Liewald, Antonia Zanetta y Antonia Pichot).

Ahora, la deportista de 21 años y oriunda de Curauma, Valparaíso, se prepara para enfrentar sus nuevos desafíos, entre ellos la Copa del Mundo en Zagreb, Croacia, y el Mundial Sub23 de la disciplina (desde el 19 de julio al 23 Julio en Plovdiv, en Bulgaria).

Sin embargo, los ojos de esta estudiante de la UNAB también están puestos en su participación en los próximos Panamericanos en Santiago, entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre.

¿Qué sientes al haberte colgado los oros en el Sudamericano?

Muy feliz de poder aportar en el medallero, de poder compartir con mis compañeras. Estar todas con las mismas ganas de ganar esa medalla y lograrlo, siempre trabajando como equipo, es lo más lindo, y bueno, siempre es un orgullo representar a Chile.

¿Cuál es el próximo desafío?

Ahora (viernes 28 de abril) viajamos a la primera Copa del Mundo en Croacia (entre 5 y 7 de mayo), voy en doble ligero con Antonia Liewald. Estamos con mucha ilusión y ganas de dejar lo mejor que tenemos. Después, en julio tenemos el Mundial Sub 23 y, ya después, nos enfocamos totalmente en el Panamericano.

¿Cómo vislumbras la participación de Chile en los Panamericanos?

Tengo mucha fe en que, si Lima fue histórico, en Santiago 2023 la vamos a romper.

¿Qué piensas que cada vez sean más las mujeres en el deporte competitivo?

¡Lo amooo!, estoy muy feliz. En el remo, siempre hay más hombres que mujeres, pero ya cada vez somos más y de verdad me emociona mucho.

¿A qué deportistas nacional o internacional admiras?

Admiro a todos los deportistas de alto rendimiento. Sé lo que vivimos, por las cosas que pasamos, lo que se aguanta, lo que se deja de lado, todos son dignos de admirar.

¿Cómo te imaginas en 10 años más?

Una vida muy distinta a la que tengo ahora (risas) con mi carrera terminada, teniendo una familia, disfrutando y siendo muy feliz.

