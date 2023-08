La sincera confesión de Charles Aránguiz sobre su futuro en la Roja: No me veo por hoy en la selección”

14 de Agosto de 2023

Consultado sobre si le gustaría ser parte del proceso rumbo al Mundial de 2026, Charles Aránguiz expresó que "no he hablado nada con el cuerpo técnico”.

Charles Aránguiz es uno de los últimos sobrevivientes de la Generación Dorada que seguía mostrando nivel para mantenerse como uno de los estandartes de la Selección Chilena.

Sin embargo, el volante de Inter de Porto Alegre reconoció que podría estar viviendo el epílogo de su carrera en la Roja, en entrevista con AS Chile.

“Sinceramente, no me veo hoy por hoy en la selección. Creo que estoy muy lejos del nivel que se requiere para estar en la selección, pero estoy en ese proceso. En estos momentos estoy aprovechando cada minuto que me da de confianza el técnico, pero me falta mucho todavía”, señaló el jugador.

