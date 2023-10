El descargo de Luis Rubiales tras ser inhabilitado por la FIFA: “Llegaré hasta la última instancia”

30 de Octubre de 2023

La decisión de la entidad ocurre a raíz del beso no consensuado a Jenni Hermoso.

Durante esta jornada, la FIFA decidió inhabilitar al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, para realizar cualquier tipo de actividad que tenga que ver con el fútbol durante tres años, tanto en el ámbito local como en el internacional.

Esto se debe a su beso no consentido a la jugadora de la selección femenina, Jenni Hermoso, cuya conducta ha vulnerado el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA. El dirigente transgredió dos puntos de dicho artículo: “Violar las normas de conducta cívica” y “adoptar una conducta que desprestigie al fútbol y a la FIFA”.

“La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha notificado hoy al Sr. Rubiales. Quien, en virtud de lo estipulado en el Código Disciplinario de la FIFA, dispone de diez días para solicitar la decisión fundamentada. Esta decisión se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA”, señala el ente deportivo.

Los descargos de Luis Rubiales tras sanción de la FIFA

Ante esta situación, el ex presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, reaccionó a la dwecisión de la FIFA y anunció que “llegaré hasta la última instancia para que se haga justicia”.

El español, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado donde aseguró que “desde ahora anuncio que voy a apelar”.

“El procedimiento de la FIFA se ha caracterizado por emitir decisiones sin fundamentos de las mismas. Lo que en términos prácticos me ha impedido presentar apelación de manera inmediata, lo que a se vez se traduce en que, a día de hoy, llevo 66 de los 90 días suspendido sin haber tenido siquiera una audiencia completa para defenderme”, agregó, apuntando al ente deportivo.

En esa línea, el dirigente expuso: “Nuevamente, todo fue notificado sin fundamentos, que hoy 30 de octubre, aún no se me han trasladado, impidiéndome de nuevo a apelar la decisión ante el TAS”.

“Tras la noticia de hoy de la decisión de la comisión, que FIFA con tanta celeridad ha hecho pública, que tan siquiera me ha dado tiempo a enterarme por mi propio email, sino por los medios de comunicación, teniendo en cuenta que todavía no nos han facilitado los fundamentos (de nuevo), solamente les puedo asegurar que en todo momento he mantenido una versión de los hechos, que es la verdad de lo sucedido. Y es la misma que voy a mantener hasta que termine el procedimiento”, sostuvo.

Para cerrar con su descargo, Luis Rubiales aseguró que “llegaré hasta la última instancia para que se haga justicia y resplandezca la verdad”.