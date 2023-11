Reportan desaparición de deportista cubano desde la Villa Parapanamericana

19 de Noviembre de 2023

La delegación de Cuba presentó una denuncia por presunta desgracia, por lo que Carabineros buscar dar con su paradero.

Compartir

Carabineros está investigando este domingo la desaparición de un deportista cubano desde la Villa Parapanamericana.

El para atleta fue identificado como Yunerki Ortega Ponce, que compitió este sábado en natación, en el Centro Acuático del Estadio Nacional.

Según detalló T13, el deportista no vidente retiró sus pertenencias desde la Villa Parapanamericana, donde no se tiene registro de su salida de las instalaciones, además de no responder los llamados telefónicos de su delegación.

Ante esto, la delegación de Cuba presentó una denuncia por presunta desgracia, por lo que Carabineros buscar dar con su paradero.

El caso del nadador parapanamericano recuerda lo vivido por los atletas cubanos que se fugaron durante los Juegos Panamericanos y pidieron refugio en Chile, obteniendo una visa provisoria.