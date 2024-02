La reacciones tras la suspensión del partido entre la Universidad de Chile y Cobresal en el Estadio Nacional

17 de Febrero de 2024

A solo dos días de la realización del encuentro, la Delegación Presidencial decidió suspender el partido y postergar el regreso de la U al Estadio Nacional.

Este viernes, la Delegación Presidencial oficializó la suspensión del encuentro entre la Universidad de Chile y Cobresal en el Estadio Nacional.

Esta situación provocó diversas reacciones, puesto que la decisión se dio a conocer a solo dos días de la realización del partido y las entradas estaban completamente vendidas.

Tras ello, el club Universidad de Chile realizó una conferencia de prensa en la que se hizo presente todo el plantel y los dirigentes del equipo. En este sentido, Cecilia Pérez no se guardó nada y lanzó artillería pesada en contra de Estadio Seguro.

Recordemos que el próximo duelo de los azules está pactado para el próximo sábado 24 de febrero, donde jugarán de local y todavía se encuentra pendiente de autorización. En este contexto, la dirigente lanzó contundentes dichos.

La declaración de la Universidad de Chile

“Seguimos con la incertidumbre. Porque como no conocemos los antecedentes, uno debiese poder ir un poquito más atrás y hacerse otra pregunta. ¿Es hoy día necesario o se justifica tener Estadio Seguro?“, partió diciendo la ex ministra.

Tras ello, abordó los motivos detrás de la existencia del organismo. “Se supone que cuando tienes a Estadio Seguro es para poder hacer las planificaciones de seguridad, para poder proyectar y planificar cada partido con sus respectivos aforos para poder garantizar que el público presente en los estadios esté seguro“, expuso.

En este sentido, Cecilia Pérez agregó: “Hoy día da la impresión que estamos frente a un programa de estadio vacío. Porque o se bajan los aforos sin ninguna justificación, o se castiga al público visitante, o se juega sin público solamente con los planteles o se suspenden los partidos. Frente a esa disyuntiva, ¿qué puedes tú planificar? ¿Qué podemos nosotros que hemos hecho las cosas bien con mucha anticipación, pensar que podemos proyectar o planificar si nos terminan castigando?”, señaló.

Finalmente, afirmó que la suspensión del encuentro de la Universidad de Chile era un castigo directo al conjunto estudiantil. “Es un castigo para el club, es un castigo para la hinchada azul, es un castigo para todos los jugadores y el cuerpo técnico que se han sacado la mugre porque esta vuelta al estadio sea realmente una fiesta que se tiña de azul”, aseguró Pérez.

Para cerrar, la dirigente de la Universidad de Chile sostuvo que “esto no es falta de experiencia, es falta de competencia. Los tres estamentos que pertenecen al ministerio del Interior no son capaces de coordinarse, se tiran la pelota. Esto no es comparable con gobiernos serios”, concluyó.

Las críticas a la controversial suspensión

En esta instancia, también habló el principal referente del equipo, Marcelo Díaz, quien no se explica los motivos de suspender el duelo luego de que el equipo acatara todas las medidas de seguridad impuestas por las autoridades.

“Le han faltado el respeto al hincha de La U, muchos de ellos venían viajando, tenían entradas compradas. Se iba a vivir un espectáculo de todas maneras. Incluso desde lo social el club había preparado una sala TEA disponible para el público general, y donde una persona era mi hija”, cuestionó el volante.

Siguiendo en esa línea, el ex seleccionado nacional se refirió a cómo toman la abrupta decisión de cancelar el partido válido por la primera fecha del Campeonato Nacional.

“Nos vemos devastados, hasta el día de hoy no tenemos información. Les pido que respeten al club más grande de Chile, al club más importante de Chile y el club más fiel de Chile. Nos han pasado por alto. Si queremos volver a ser importantes dentro del continente, tenemos que trabajar todos”, reclamó, aunque después de la conferencia de prensa revelaron que fueron informados sobre la situación.

¿Qué dijo la ANFP?

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no escondió su molestia por la drástica determinación. “Este encuentro fue programado por la ANFP y planificado con tiempo por parte del club local, Universidad de Chile, que trabajó cordialmente con Carabineros de Chile, Estadio Seguro y la Delegación Regional Metropolitana para cumplir con los requisitos necesarios“, expusieron por medio de un comunicado.

A lo que la entidad agregó: “Creemos que esta resolución recibida el día de hoy perjudica al fútbol y a los hinchas. Decisiones como esta, dañan en primer lugar a nuestros clubes socios, Universidad de Chile y Cobresal, pero también a una actividad que mueve a millones de personas que siguen por televisión nuestros campeonatos, miles de familias y niños que asisten al estadio, cientos de trabajadores, emprendedores, proveedores y medios de comunicación que hacen suyo este deporte”.

En ese sentido, la ANFP afirmó que buscan que “las familias puedan volver a los estadios, aislando a los delincuentes que se disfrazan de hinchas para cometer hechos de violencia“.